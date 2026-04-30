«Я виноват лишь на 1%»: купил замок у Пугачевой, бросил жену и попал в смертельное ДТП. Какой Леонид Якубович на самом деле?
Для миллионов зрителей Леонид Якубович давно стал добрым знакомым, который каждую пятницу заглядывает в гости, покручивает знаменитые усы и заставляет всю страну улыбаться. Однако если присмотреться к жизни этого удивительного человека повнимательнее, за яркой вывеской «Поля чудес» обнаружится глубокий драматург, смелый лётчик и мудрец, научившийся ценить тишину больше, чем гром оваций. Какой путь прошёл главный телеведущий страны и какие тайны своей биографии он до сих пор не раскрывал широкой публике, расскажет «Радио 1».
Как инженер стал главным на «Поле чудес»Путь Леонида Аркадьевича к зрительской любви не был прямым и лёгким. Сын врача и инженера, он с детства сочетал в себе страсть к риску и железную дисциплину. Особый случай из его биографии: поход в экспедицию за средством от комаров обернулся исключением из школы. В итоге аттестат пришлось получать в вечерних классах, одновременно осваивая токарное ремесло на заводе. Отец настоял на «серьёзной» специальности — так Якубович оказался в строительном институте (МИСИ). Но именно там, в студенческих коридорах, через участие в КВН его и захватила любовь к сцене. Диплом инженера почти десять лет пылился на полке, пока Леонид трудился на ЗИЛе. Поначалу будущий инженер ограничивался тем, что писал сценарии для звёзд эстрады. Но всё изменилось в 1991 году — именно тогда Якубович встал за барабан «Поля чудес», сменив Владислава Листьева.
Территория свободы над облакамиНа земле зрелый маэстро знал лишь гул аплодисментов, а в воздушной стихии обрёл наконец настоящую тишину. Кто-то отдыхает на лавочке у подъезда, а Якубович — за штурвалом. В 57 лет, когда сверстники грезят о дачных грядках и теплицах, шоумен сел за штурвал и получил удостоверение коммерческого пилота.
Небо стало для телеведущего зоной абсолютной свободы и своеобразной медитацией. Несмотря на предостережения врачей, Якубович признаётся: фигуры высшего пилотажа возвращают ему вкус к жизни. В кабине самолёта нет места земной суете и тревогам — только бескрайняя синева и чувство полёта, без которого, по его словам, мир теряет свои краски.
Усы, любовь и тихая гаваньЛичная жизнь артиста — это долгий поиск родственной души. Первая студенческая любовь, Раиса, оставила в его сердце глубокий след и незаживающую рану. Затем в жизни Якубовича появилась Галина Антонова, солистка ансамбля «Горожане». Именно эта женщина была рядом в те трудные годы, когда будущий телепродюсер разрывался между заводом и ночной работой над сценариями. Собственно, она и посоветовала артисту сделать усы своей визитной карточкой. В этом браке родился сын Артём, но испытание славой, которая обрушилась на Якубовича в 1990-е годы, семья не выдержала. Счастливым ведущий стал с Мариной Видовой. Их любовь зародилась на телевидении, а предложение руки и сердца прозвучало после того, как Леонид проявил себя настоящим героем: в неспокойные годы после распада Союза Якубович сумел вывезти съёмочную группу из Киева. В 1996 году у пары родилась дочь Варвара. Сегодня Марина остаётся для него той самой опорой, рядом с которой можно просто быть собой.
Трагедия на дорогеВ 2001 году Якубович стал участником ДТП на Волоколамском шоссе со смертельным исходом. Суд и следствие установили: виноват сам погибший — он на красный сигнал светофора выскочил на проезжую часть в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, ведущий испытывал чувство моральной ответственности за случившееся.
«Это не я попал в аварию. Это он попал. Целый год тянулось следствие. Он был пьян просто в хлам. Несчастный случай. Но даже при условии, что я вообще ни в чем не виноват, 1% ответственности — мой. Значит, я где-то не скосил глаза. Это всегда, за рулем точно», — вспоминал телеведущий.
Слухи, море, смерть и дети: откровения ЯкубовичаЛюбой публичный человек обрастает слухами как снежный ком. Недавно интернет заполонили слухи о несметных богатствах телеведущего, тайных особняках и миллиардах на счетах. Леонид Аркадьевич отшутился в своём стиле:
«А ещё у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой!».Директор Табриз Шахиди развеял всё это одной фразой:
«Никакой он не магнат — всё выдумки».
С годами зрелый мэтр признался: большие праздники без ушедших друзей стали для него слишком грустными. Леонид Аркадьевич по-прежнему в строю: пишет книги, снимается в кино, ведёт любимое шоу и сохраняет удивительную бодрость духа. Своё отношение к финалу жизни умудрённый опытом телепродюсер излагает философски. Главное, по его словам, — чтобы дети помнили и даже после того, как погаснут софиты, продолжали приходить к нему за советом.
«Если б меня спросили, о чём я мечтаю, — умереть на сцене. Или перед вылетом. Просто мгновенно на взлётной полосе… Всё дело ведь только в том, через сколько дней, недель, месяцев, лет мои дети перестанут приходить на мою могилу, чтобы поговорить со мной», — рассказал Леонид Якубович в эфире радио «Комсомольская правда».