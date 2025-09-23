23 сентября 2025, 10:20

Сергей Бодров-младший (Фото: кадр из фильма «Брат»)

Сергей Бодров-младший — культовый актер и режиссер, ставший символом 1990-х. Фильмы «Брат» и «Брат-2» оказали колоссальное влияние на целое поколение. Однако жизнь актера оборвалась 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье на Северном Кавказе, когда произошел сход ледника Колка. Под завалами оказалась съемочная группа фильма «Связной», над которым работал Бодров. Тела большинства погибших, в том числе самого режиссера, так и не были найдены. О том, как сегодня живет его семья и кем стали дети актера, расскажет «Радио ​1».





Содержание Гибель Сергея Бодрова: роковой день в Кармадонском ущелье

Жена Сергея Бодрова: история любви и брака Жизнь после гибели Сергея Бодрова Сын Сергея Бодрова — Александр: жизнь и музыка Дочь Ольга Бодрова: актриса театра и кино Что стало с женой Сергея Бодрова спустя 23 года

Гибель Сергея Бодрова: роковой день в Кармадонском ущелье



«Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить», — писал актер.

Жена Сергея Бодрова: история любви и брака

Жизнь после гибели Сергея Бодрова

«Во всех смыслах не выжила бы. Нам ведь еще и не на что было жить. Мы перед отъездом Серегиным купили квартиру. Тут были голые стены. Двое детей. Надо как-то их кормить, надо деньги зарабатывать», — вспоминала она.

Сын Сергея Бодрова — Александр: жизнь и музыка

«Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», — рассказывала Светлана.

Александр Бодров (фото: Instagram*/ san4eezes)



Дочь Ольга Бодрова: актриса театра и кино

Ольга Бодрова (фото: кадр из фильма «Море волнуется раз»)



Что стало с женой Сергея Бодрова спустя 23 года

«Сережа — это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак», — говорила вдова.