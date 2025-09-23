«Я вижу Сережу»: как живут жена и дети звезды фильма «Брат» Сергея Бодрова-младшего после его трагической смерти
Сергей Бодров-младший — культовый актер и режиссер, ставший символом 1990-х. Фильмы «Брат» и «Брат-2» оказали колоссальное влияние на целое поколение. Однако жизнь актера оборвалась 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье на Северном Кавказе, когда произошел сход ледника Колка. Под завалами оказалась съемочная группа фильма «Связной», над которым работал Бодров. Тела большинства погибших, в том числе самого режиссера, так и не были найдены. О том, как сегодня живет его семья и кем стали дети актера, расскажет «Радио 1».
Гибель Сергея Бодрова: роковой день в Кармадонском ущелье20 сентября 2002 года съемочная группа Сергея Бодрова возвращалась со съемок фильма «Связной». Внезапно начался обвал ледника Колка. Лавина из снега, льда и камней накрыла ущелье. Под завалами оказались 125 человек, включая 44 участников съемочной группы.Это стало одной из самых страшных трагедий в истории российского кино. Самого Сергея Бодрова-младшего среди погибших так и не нашли.
При жизни Сергея Светлана Бодрова общалась с мужем с помощью писем. В одном из них он писал, что любовь важнее смерти. Только она может с ней соперничать.
«Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить», — писал актер.
Жена Сергея Бодрова: история любви и бракаИстория семьи Бодровых началась в 1997 году на Кубе. Светлане тогда было 30 лет: она окончила институт геодезии и работала на телевидении. Сергей к тому моменту уже снялся в культовых фильмах и был известен всей стране. Светлана признавалась, что в ее планы не входили брак и дети — она была сосредоточена на карьере. Но встреча с Сергеем изменила все. В 1998 году пара сыграла свадьбу. Вскоре у них родилась дочь Ольга, а в августе 2002-го — сын Александр.
Жизнь после гибели Сергея БодроваПосле трагедии Светлана осталась одна с двумя детьми. Она признавалась, что финансово и морально было тяжело. Кроме того, незадолго до смерти Бодрова семья купила квартиру, которая требовала ремонта.
«Во всех смыслах не выжила бы. Нам ведь еще и не на что было жить. Мы перед отъездом Серегиным купили квартиру. Тут были голые стены. Двое детей. Надо как-то их кормить, надо деньги зарабатывать», — вспоминала она.Чтобы прокормить семью, вдова устроилась работать режиссером в программу «Жди меня». Парадокс судьбы заключался в том, что, помогая другим искать пропавших близких, она сама так и не смогла проститься с мужем.
Сын Сергея Бодрова — Александр: жизнь и музыкаАлександру было меньше месяца, когда погиб его отец. Светлана отмечает, что мальчик унаследовал от Сергея характерные жесты, повадки и даже манеру поведения.
«Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», — рассказывала Светлана.Изначально Саша планировал поступать на искусствоведческий факультет, как отец, и даже думал о режиссуре. Однако в итоге он окончил исторический факультет МГУ и ушел в музыку. В 2021 году под псевдонимом sanCheezeS он выпустил дебютный рэп-альбом «Рэп-мастерская».
Дочь Ольга Бодрова: актриса театра и киноОльге было всего 4 года, когда отец погиб. Она сохранила о нем светлые детские воспоминания. В интервью девушка делилась, как они вместе смотрели фильм «Брат», и она удивлялась: «Почему идет дождь, а папа без шапки?». Ольга выбрала творческую профессию. Крестный отец, редактор телекомпании «ВИD» Сергей Кушнерёв, помогал ей с детства погружаться в театральную среду. Сначала он водил ее на спектакли, затем знакомил с режиссерами и актерами.
Будущая актриса окончила подготовительные курсы в Школе-студии МХАТ, затем поступила на режиссерский факультет ГИТИСа в мастерскую Леонида Хейфеца. Сегодня Ольга служит в театре «Мастерская Петра Фоменко». Ее дебютом стала роль Лары Гишар в спектакле «Доктор Живаго».
В кино она впервые появилась в фильме «Велга» по рассказу Бунина, затем сыграла в картине Николая Хомерики «Море волнуется раз», за которую получила премию «Кинотавра» за лучшую женскую роль. Позже были значимые проекты: роль в сериале Данилы Козловского «Карамора», фильм «Павел. Первый и последний», а также образ молодой тренера Ирины Родниной Татьяны Тарасовой в картине «Роднина». В 2020 году Ольга вышла замуж за актера Сергея Быстрова, и у пары родилась дочь.
Что стало с женой Сергея Бодрова спустя 23 годаПосле гибели Сергея Светлана так и не встретила другого мужчину. Она признавалась, что место в ее сердце навсегда занято и заменить Сергея невозможно.
«Сережа — это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак», — говорила вдова.Она поделилась, что иногда ей до сих пор снятся кошмары. В такие моменты она хочет разбудить мужа, но потом вспоминает, что его нет в живых уже более двадцати лет. На сегодняшний день Светлана Бодрова ведет закрытый образ жизни и практически не дает интервью.