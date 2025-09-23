Достижения.рф

Супруга Мартиросяна выложила фото с мужем и повзрослевшей дочкой в вечернем платье

Гарик Мартиросян с супругой Жанной (Фото: Instagram* @jannalevina_martirosyan)

Супруга шоумена Гарика Мартиросяна Жанна поделилась с подписчиками совместными фотографиями с мужем и дочерью Жасмин, которые семья сделала на свадьбе у друзей.



На снимках 21-летняя Жасмин предстала в длинном изумрудном платье, а Жанна выбрала для торжества элегантный дизайнерский брючный костюм с длинным подолом.

«Это было круто», — отметила в публикации Левина-Мартиросян.
Жанна Левина-Мартиросян с дочкой Жасмин (Фото: Instagram* @jannalevina_martirosyan)
Подписчики высоко оценили образы матери и дочери, оставив множество восторженных комментариев. Некоторые пользователи также похвалили Гарика, уверяя, что прекрасный внешний вид жены говорит о том, что у нее хороший и любящий муж.

В конце августа мы писали о том, что Гарик Мартиросян официально прекратил партнёрство с Михаилом Галустяном.

Ранее сообщалось, что 22 сентября российский певец Сергей Лазарев опубликовал трогательный пост в честь семилетия его дочери Ани. Звезда выложил клип с подборкой фото, на которых видно взросление девочки.

