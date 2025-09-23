Супруга Мартиросяна выложила фото с мужем и повзрослевшей дочкой в вечернем платье
Супруга шоумена Гарика Мартиросяна Жанна поделилась с подписчиками совместными фотографиями с мужем и дочерью Жасмин, которые семья сделала на свадьбе у друзей.
На снимках 21-летняя Жасмин предстала в длинном изумрудном платье, а Жанна выбрала для торжества элегантный дизайнерский брючный костюм с длинным подолом.
«Это было круто», — отметила в публикации Левина-Мартиросян.Подписчики высоко оценили образы матери и дочери, оставив множество восторженных комментариев. Некоторые пользователи также похвалили Гарика, уверяя, что прекрасный внешний вид жены говорит о том, что у нее хороший и любящий муж.
В конце августа мы писали о том, что Гарик Мартиросян официально прекратил партнёрство с Михаилом Галустяном.
