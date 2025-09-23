«Спасибо, что выбрала меня!»: Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием под песню «Голубоглазая» — фото
Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и выложил архивные фото ее взросления
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в личном блоге трогательный пост, посвященный семилетию своей дочери Ани. Он выложил клип с подборкой фото, на которых видно взросление девочки.
Лазарев поздравил Аню, назвав ее своим «голубоглазым чудом». Певец заявил, что для него счастье наблюдать за ней «от первых криков». Он желает остаться в жизни девочки до самого конца, поддерживать и любить ее, пока у него есть силы и возможность на это.
«Моя ни на кого не похожая девочка, Анюта! Доченька!! С Днем Рождения!! С 7-летием, космическая моя! Спасибо, что выбрала меня! Я тебя очень-очень люблю!!! Всегда оставайся собой!», — обратился с любимой дочери артист.На фоне видеоряда со старыми и новыми снимками играла песня «Голубоглазая». Ее звезда написал специально для Ани.
Многие подписчики Лазарева оставили девочке в комментариях свои поздравления и наилучшие пожелания. Среди них была и телеведущая Лера Кудрявцева, с которой певец ранее состоял в романтических отношениях.
Напомним, что Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году — родился сын Никита. А в 2018 году у него появилась дочь Анна. Дети являются родными братом и сестрой, хотя их выносили разные суррогатные матери.
На вопросы о решении обратиться в клинику Лазарев отвечал, что хотел стать отцом, но не мог найти для себя «ту самую». Аня и Никита отлично ладят между собой. Папу сильно любят, но не «восхваляют».
В мае 2025 года мы писали о том, что Аня закончила детский сад.
