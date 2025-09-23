«Спасибо, что выбрала меня!»: Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием под песню «Голубоглазая» — фото

23 сентября 2025, 00:18

Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и выложил архивные фото ее взросления

Сергей Лазарев с детьми (Фото: Instagram* @lazarevsergey)

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в личном блоге трогательный пост, посвященный семилетию своей дочери Ани. Он выложил клип с подборкой фото, на которых видно взросление девочки.





Лазарев поздравил Аню, назвав ее своим «голубоглазым чудом». Певец заявил, что для него счастье наблюдать за ней «от первых криков». Он желает остаться в жизни девочки до самого конца, поддерживать и любить ее, пока у него есть силы и возможность на это.





«Моя ни на кого не похожая девочка, Анюта! Доченька!! С Днем Рождения!! С 7-летием, космическая моя! Спасибо, что выбрала меня! Я тебя очень-очень люблю!!! Всегда оставайся собой!», — обратился с любимой дочери артист.

Сергей Лазарев с дочкой Аней (Фото: кадр видео Instagram* @lazarevsergey)

