«Я вмазала, а как отреагировать?»: Полина Диброва о том, как застукала мужа в номере с двумя женщинами

14 апреля 2026, 17:37

Полина Диброва рассказала, как однажды застала мужа в номере с двумя женщинами

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва, блогер Полина Диброва, рассказала об одном инциденте из их совместной жизни, связанном с ее ревностью.





Этой историей она поделилась в беседе с ведущим подкаста «Переговорка» Георгием Иващенко для «Радио 1» и Propusk.tv. Тогда Дмитрий уехал в Ростов-на-Дону по работе, а Полина осталась присматривать за их на тот момент еще совсем маленьким сыном Ильей.



Она увидела в соцсетях видео, как ее муж отдыхает в ночном клубе в компании девушек. Полина узнала, в каком отеле он остановился, и утром купила билет. Прибыв на место, она выяснила, что Дмитрий пригласил в свой однокомнатный номер двух взрослых женщин, – по его словам, однокурсниц, – где они распивали алкоголь.



В порыве гнева она ударила супруга, забрала его телефон и выкинула с восьмого этажа гостиницы. Дмитрий спустился, нашел его и перезвонил жене, но она уже уехала.

«Я пришла разбираться по поводу девчонок в клубе, которые вешались на видео на него, а я прихожу, а там еще и две взрослые женщины у него сидят, выпивают алкогольные напитки. Ну конечно я вмазала, а как отреагировать?» – со смехом вспоминает Полина.