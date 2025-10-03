«Я всю жизнь играл»: куда на самом деле пропало наследство Армена Джигарханяна и в чем винят его бывшую Виталину Цымбалюк-Романовскую
Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова до сих пор не имеет официального статуса вдовы. В этом году ей исполнилось 80. Она никогда не искала славы, а свою главную задачу видела в заботе о муже. В материале «Радио 1» расскажем где она живет и куда пропало наследство Джигарханяна.
Жизнь после ДжигарханянаСейчас Татьяна живёт в трёхкомнатной квартире в Староконюшенном переулке, где когда-то была счастлива с Арменом. Однако жильё принадлежит ей только наполовину. После скандального разрыва с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской выяснилось, что Джигарханян продал часть квартиры бизнесмену Юрию Растёгину. Мужчина предоставил Армену свою половину в бессрочное пользование, теперь Татьяна живёт одна. Почти вся её пенсия уходит на коммунальные платежи.
«Я за всё плачу. Как мы с Арменом Борисовичем платили всю жизнь, так я теперь одна плачу», — говорит Власова.Несмотря на трудности, Татьяна не жалуется и отказывается от помощи. Бизнесмен пообещал сделать из квартиры музей, но сын женщины, живущий в Америке, не верит в это. Татьяна утверждает, что видела Растёгина всего один раз и не знает, по чьей части квартиры она ходит.
«Я думаю, что он мне дал возможность дожить, умереть и потом уже владеть этой квартирой», — говорит Татьяна Власова.
Загадка наследстваПосле смерти Джигарханяна его имущество исчезло почти без следа. Татьяна законно владеет половиной квартиры, но куда делось всё остальное — загадка для всех. Армен доверил Виталине управление своими счетами и имуществом. После их расставания он обвинил её в воровстве.
«Там были мошеннические схемы со стороны Виталины. К сожалению, мы так и не смогли возбудить серьёзного уголовного дела. Я так понимаю, там кто-то вмешался. Потому что действительно была продана половина, принадлежащая Армену Борисовичу, деньги были изъяты, они к нему так и не попали. То есть это было чистой воды мошенничество», — говорит друг Джигарханяна Артур Согомонян.По словам мужчины, Армен чувствовал, как его обманули. Он говорил: «У меня всё украли». После развода мужчина направил Виталине письмо с требованием вернуть деньги, которые давал ей якобы взаймы.
«Адвокат ответчика, Виталины, начал придумывать, что эти деньги якобы за квартиру, договор купли-продажи. Начал выдумывать сказки. Конечно, судья не поверил и взыскал основной долг — один миллион рублей», — говорит юрист Максим Суров.Виталина живёт в квартире, которую они когда-то купили вместе. Она утверждает, что всё нажито трудом и талантом.
Трудная жизньСейчас Татьяна получает пенсию в 23 тысячи рублей и не имеет никаких льгот, которые были положены Джигарханяну.
«Я, к сожалению, лишена других возможностей хорошо жить. Но я получаю пенсию. Денег у меня нет», — говорит Власова.
Памятник Джигарханяну установили его друзья на Ваганьковском кладбище. Армена похоронили рядом с дочерью Еленой, трагически погибшей в конце 80-х. Даже будучи больным, актёр сожалел, что оказался втянутым в разборки из-за наследства.
«Я всю жизнь играл и свою жизнь проиграл», — высказывался Джигарханян.На протяжении десятилетий Армена Джигарханяна боготворила публика, режиссеры старались заполучить согласие на роль, а критики отмечали высокое мастерство. Сам Армен Борисович считал себя созданным для актерской профессии, хотя попал в театр и на экраны не сразу.