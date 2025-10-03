03 октября 2025, 13:40

Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова до сих пор не имеет официального статуса вдовы. В этом году ей исполнилось 80. Она никогда не искала славы, а свою главную задачу видела в заботе о муже. В материале «Радио 1» расскажем где она живет и куда пропало наследство Джигарханяна.





Жизнь после Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)



«Я за всё плачу. Как мы с Арменом Борисовичем платили всю жизнь, так я теперь одна плачу», — говорит Власова.

«Я думаю, что он мне дал возможность дожить, умереть и потом уже владеть этой квартирой», — говорит Татьяна Власова.

Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/РИА Новости)



Загадка наследства

«Там были мошеннические схемы со стороны Виталины. К сожалению, мы так и не смогли возбудить серьёзного уголовного дела. Я так понимаю, там кто-то вмешался. Потому что действительно была продана половина, принадлежащая Армену Борисовичу, деньги были изъяты, они к нему так и не попали. То есть это было чистой воды мошенничество», — говорит друг Джигарханяна Артур Согомонян.

«Адвокат ответчика, Виталины, начал придумывать, что эти деньги якобы за квартиру, договор купли-продажи. Начал выдумывать сказки. Конечно, судья не поверил и взыскал основной долг — один миллион рублей», — говорит юрист Максим Суров.

Трудная жизнь

«Я, к сожалению, лишена других возможностей хорошо жить. Но я получаю пенсию. Денег у меня нет», — говорит Власова.

Татьяна Власова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Я всю жизнь играл и свою жизнь проиграл», — высказывался Джигарханян.