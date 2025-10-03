«Был не в себе из-за наркотиков»: рэпер P. Diddy извинился за свои преступления

03 октября 2025, 12:44

Рэпер P. Diddy направил в суд письмо с извинениями за свои преступления

P. Diddy (фото: Instagram* @diddy)

Известный рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, направил в суд письмо с искренними извинениями за свои многочисленные преступления. Об этом сообщает телеканал Fox News.





В письме артист признал, что в какой-то момент «был не в себе из-за наркотиков» и полностью берёт на себя ответственность за совершённые проступки.





«Прежде всего, я хочу извиниться и сказать, как я искренне сожалею обо всей боли и страданиях, которые я причинил другим своими действиями. Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые проступки», – отметил P. Diddy.