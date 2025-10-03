Американскую телезвезду Ким Кардашьян едва не убили

03 октября 2025, 12:52

EOnline: человек из близкого окружения телезвезды Кардашьян заказал её убийство

Ким Кардашьян (фото: Instagram* @kimkardashian)

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян призналась, что однажды её едва не убили. Об этом она рассказала в трейлере нового сезона реалити-шоу «The Kardashians», опубликованном на EOnline.