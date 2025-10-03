Достижения.рф

Американскую телезвезду Ким Кардашьян едва не убили

EOnline: человек из близкого окружения телезвезды Кардашьян заказал её убийство
Ким Кардашьян (фото: Instagram* @kimkardashian)

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян призналась, что однажды её едва не убили. Об этом она рассказала в трейлере нового сезона реалити-шоу «The Kardashians», опубликованном на EOnline.



По словам Кардашьян, человек из её близкого окружения заказал её убийство, однако она не раскрыла имя предполагаемого заказчика. О готовящемся покушении она узнала благодаря частным детективам, которых наняла для другого дела. В ходе расследования детективы случайно обнаружили угрозу и сразу же сообщили об этом предпринимательнице.

После получения информации Ким обратилась в полицию, которая смогла предотвратить покушение.

Ранее в мае Ким Кардашьян приобрела на страховую выплату бриллиантовое кольцо взамен украденному в Париже.

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова

