Американскую телезвезду Ким Кардашьян едва не убили
Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян призналась, что однажды её едва не убили. Об этом она рассказала в трейлере нового сезона реалити-шоу «The Kardashians», опубликованном на EOnline.
По словам Кардашьян, человек из её близкого окружения заказал её убийство, однако она не раскрыла имя предполагаемого заказчика. О готовящемся покушении она узнала благодаря частным детективам, которых наняла для другого дела. В ходе расследования детективы случайно обнаружили угрозу и сразу же сообщили об этом предпринимательнице.
После получения информации Ким обратилась в полицию, которая смогла предотвратить покушение.
