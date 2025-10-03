Новость о закрытии дела Гуфа о грабеже на тусовке оказалась фейком

03 октября 2025, 12:50

Алексей Долматов (Гуф) (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Несколько СМИ сообщили о якобы прекращении уголовного дела в отношении рэп-исполнителя Алексея Гуфа, обвиняемого в грабеже во время вечеринки в Подмосковье. Однако источники подтвердили, что эта информация не соответствует действительности.





Как передает Telegram-канал Mash, дело находится на финальной стадии расследования и готовится к передаче в суд. Закрывать его не планируют.



По версии следствия, конфликт произошел из-за отказа Алексея оплачивать дополнительные часы в бане и штраф за курение самокруток — итоговый счет составил около 78 тысяч рублей. После вежливых просьб управляющей заведения рэпер, предположив, что его снимают на видео, неожиданно напал на сотрудников, что и стало причиной вызова полиции.



Расследование продолжается, и теперь дело ждет рассмотрения в суде.

