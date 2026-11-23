«Меня ненавидел весь мир»: крах после «Фабрики звёзд», слёзы с Харламовым и разрыв с Чадовым. С кем нашла счастье Светлана Светикова?
Актрисе театра, кино и озвучивания, артистке мюзиклов и эстрадной певице Светлане Светиковой 24 ноября исполняется 43 года. Зрители помнят её по главной роли Эсмеральды в легендарном «Нотр-Дам де Пари», по участию в «Фабрике звёзд-3» и десяткам озвученных персонажей. Однако за внешним блеском скрываются годы внутренней борьбы и откровенные признания о периоде, когда она не могла смотреть на себя в зеркало. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы и первые успехиСветлана Светикова родилась 24 ноября 1983 года в Москве и начала петь раньше, чем говорить. Уже в четыре года она выступала в детском ансамбле «Мультик», а с восьми лет была солисткой Московского детского театра эстрады, где записала первый альбом кавер-версий мировых рок-хитов и гастролировала по России и Германии. Победа в вокальном конкурсе «50х50» открывала ей дорогу на учёбу в США, но девушка отказалась от поездки, услышав песню из польского мюзикла «Метро», — и не прогадала. В 15 лет она вышла на сцену Московской оперетты, а в 2002 году получила роль, которая навсегда изменила её статус: Эсмеральда в «Notre-Dame de Paris».
Создатели оригинальной французской версии мюзикла признали Светикову лучшей в мире исполнительницей этой роли, что для вчерашней девочки из детского театра стало не просто триумфом, а пропуском в высшую лигу музыкального театра. За этим последовали «Ромео и Джульетта», «Кабаре», рок-опера Алексея Рыбникова «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», участие в «Фабрике звёзд-3», шоу «Один в один» и «Танцы со звёздами», а также работа в дубляже — именно её голосом говорит Ариэль в «Русалочке», за что она получила премию «Золотой диск». Казалось бы, карьера складывалась безупречно, но за кулисами этой сказки зрел кризис, о котором артистка заговорила лишь спустя годы.
Откровения о личном крахеВ сентябре 2026 года Светикова шокировала поклонников признанием, которое плохо вязалось с образом успешной и жизнерадостной певицы.
«Когда мне было 27 лет, я была фактически уничтожена. Я не могла даже смотреть на себя в зеркало. Я не знала, кто я, зачем я. Мне казалось, что меня ненавидит весь мир», — написала она в своём телеграм-канале.Артистка не стала уточнять, что именно произошло, но подчеркнула: «Было очень больно, пусто и страшно». Этот период совпал с годами после «Фабрики», о которой у неё остались тяжёлые воспоминания: она рассказывала, что столкнулась с «лицемерием, завистью и жестокостью», а после шоу получила копеечный контракт на полтора года гастролей, отбивший желание быть частью шоу-бизнеса.
Как рушилась личная жизнь Светланы СветиковойПервой серьёзной любовью Светланы Светиковой стал Гарик Харламов, ей тогда было 17 лет. Познакомились они на съёмках фильма «Подари мне счастье». В то время Харламов ещё не был звездой — он начинал как КВНщик, но, по словам певицы, сразу покорил её своей галантностью и вниманием.
«Что-то раз — накрыло. Я влюбилась в его характер, юмор, его чувство ко мне. Гарик меня обожал», — откровенничала звезда изданию kp.ru.Отношения зашли так далеко, что Харламов сделал Светиковой предложение. Но родители были против. Конфликт с родственниками поставил точку в этом романе. Девушке пришлось выбирать: любимый или семья. Не выдержав постоянного давления, Светлана разорвала отношения с Харламовым; расставание далось им обоим нелегко.
«Родители запретили мне встречаться с ним. Я очень сильно страдала, потом сошлась с ним втихаря. Был скандал, родители заставили выбирать. Я выбрала его. В итоге я понимала, что очень скучаю по родителям, мне тяжело давалась вся эта драма», — рассказала актриса в интервью Яне Чуриковой.После разрыва у каждого началась своя история. Гарик женился на Юлии Лещенко, которая впоследствии рассказала об истинной причине завершения отношений между ними: по словам Юлии, комик считал, что Светлана полюбила кого-то другого. Юлия Лещенко рассказывала изданию Starhit.ru, что Гарик Харламов сильно переживал из-за того, что Светлана Светикова ушла от него к более статусному и взрослому мужчине. Харламов называл измену предательством и говорил, что сам никогда не смог бы причинить человеку такую боль, какую испытал тогда. В ответ Светиковой пришлось раскрыть чуть больше деталей своего решения.
«Да, я встретила другого парня и решила за него схватиться как за спасательный жилет. Я сильно страдала, я ушла, любя. Это было страшно. Мы сидели просто вдвоем с Гариком и плакали, потому что знали, что у нас нет будущего», — вспоминала Светлана.В 22 года у неё завязались отношения с Андреем Чадовым. Пара прожила вместе пять лет. Сама артистка признаётся: в их союзе было место, как ярким событиям, так и серьёзным проблемам:
«Мы безумно любили друг друга, прожили вместе пять лет, по сути стали семьей, но в наши отношения постоянно вмешивались посторонние, явно не желавшие нам добра люди, — ссорили, заставляли ревновать. Вот и накануне той поездки мы разругались из-за очередной глупой сплетни. Казалось, отношения зашли в тупик. Я непрерывно думала, что делать, как их спасти, потому что была очень привязана к Андрею. Часто плакала, нервы были на пределе», — признавалась певица.Она надеялась на то, что всё наладится, но отношения становились только хуже. И тогда она осознала: пришло время принимать непростое решение.
Как Татьяна Навка разрушила один брак и помогла создать другойВ этот переломный момент в её жизни появился фигурист Алексей Полищук. Он стал для неё спасательным кругом: слушал, не перебивая, дал выплакаться и снова показал, какой может быть искренняя забота. Со временем Светлана поняла главное: ссоры вымотали её. Ей нужны не бури, а покой и простые, тёплые отношения:
«Как-то вечером я сама пригласила его на танец и что-то почувствовала тогда. Он сразу меня принял такой, какая я есть, не пытался изменить. Леша ценит мою открытость, а вот Андрея, наоборот, это качество всегда смущало», — рассказывает Светикова изданию Starhit.ru.Вернувшись с гастролей в Москву, Светлана в очередной раз поругалась с Чадовым. Это стало последней каплей. Она позвонила Андрею и сказала, что уходит от него. В расставании Чадова и Светиковой сыграла роль и Татьяна Навка, с которой певица очень дружит. По словам Светланы, знаменитая фигуристка видела, как тяжело ей приходится с Андреем.
«Она настаивала: «Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно». Она понимала, что мне нравится Полищук и помогла быстрее принять решение», — рассказала артистка изданию Starhit.ru.
Именно Навка помогла Светлане решиться на перемены. И родители на этот раз были не против. Но сама артистка колебалась — всё происходило слишком быстро. А потом Полищук уехал на гастроли и во время одного из видеозвонков Светикова всё-таки сказала ему: «Я тебя люблю». Этот момент стал решающим.
Как сейчас живет звездаВ 2013 году у пары родился Милан, через четыре года — Кристиан. Когда сыновья подросли, Светлана и Алексей захотели ещё одного ребёнка. В мае 2025 года певица родила дочь и назвала её Луной.
«Ударение на «у», Называю еще Лу, Лулу. Это имя я ей дала еще несколько лет назад. Не была уверена, что снова решусь на ребеночка, но с именем была уверена. Так и получилось. И кстати, она Светикова. Мой свет Луны теперь со мной», — пояснила счастливая Светлана изданию Kp.ru.
Светлана и Алексей до сих пор не расписаны. По словам певицы, причина — исключительно практическая. Светикова рассказывала, что они с Лёшей живут в гражданском браке. Муж живёт на две страны — в США и дома, с ними. Он родом из Киева, но рано уехал в Америку, где начал выступать на льду. Познакомились они на шоу Ильи Авербуха «Огни большого города»: она пела, а он катался.
Лёша — не гражданин России, поэтому для них официальный брак — не вопрос чувств, а лишняя возня с документами. К тому же, по словам певицы, свадьба — это деньги, а у них дети.
В 2026 году артистка продолжает активно гастролировать с мюзиклами, несмотря на весеннюю травму, полученную на гастролях. Артистка не стала отменять тур и уже в конце апреля вышла на сцену в Таганроге, Краснодаре, Сочи и Пятигорске с мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». Осенью она продолжила гастролировать с этой программой по стране, а на 29 ноября запланировано её выступление в Рузе, где она исполнит легендарные арии из обоих мюзиклов вместе с коллегой Эдом Шульжевским.