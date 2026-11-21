Критика России, неудачная операция и прощальная поездка в любимую Италию: как сложилась судьба «Фантазёра» Ярослава Евдокимова?
Артист Ярослав Евдокимов, чей бархатный баритон десятилетиями заставлял замирать миллионы слушателей, 22 ноября мог бы отпраздновать свой 80-й день рождения. Исполнитель легендарных «Фантазёра», «Майского вальса» и «Письма из 45-го» был кумиром целой эпохи, но ушёл из жизни вдали от большой сцены, оставив после себя не только шлягеры, но и громкие скандалы и семейные тайны. О творческом взлёте, личных драмах и последних днях певца — в материале «Радио 1».
Биография Ярослава ЕвдокимоваЯрослав Евдокимов родился и вырос на Украине, а свой путь на большую сцену начал после службы в армии, когда перебрался в Днепропетровск. Именно там судьба свела его с людьми, которые помогли раскрыться уникальному голосу. Переломным моментом стал переезд в Минск, где он работал в Белорусской филармонии и где впервые прозвучали песни, сделавшие его знаменитым.
Всесоюзная известность обрушилась на артиста в 1980-х. Его манера исполнения — проникновенная, мужественная, с лёгкой щемящей ноткой — оказалась идеально созвучна времени. Песни «Фантазёр», «Колодец» и «Майский вальс» звучали из каждого окна, а самого певца стали приглашать на центральное телевидение. За годы карьеры он получил звание народного артиста Белорусской ССР, заслуженного артиста Российской Федерации, а его гастроли расписывались на месяцы вперёд. Однако, как признавались позже коллеги, за внешним благополучием скрывался человек, который так и не научился быть счастливым в личной жизни.
Личная жизнь ЕвдокимоваЛичная жизнь артиста была не менее драматичной, чем его песни. Первый брак с дочерью председателя совхоза Ниной продлился всего неделю — сам Евдокимов позже называл это решение «злейшей ошибкой» и признавался, что сбежал из родного села в город, спасаясь от навязанной жизни. Вскоре после развода родился сын Алексей, но отношения с ним певец не поддерживал. Он ограничивался лишь денежной помощью, а впервые увидел взрослого наследника только в 2013 году в студии программы «Пусть говорят». Там же произошло ещё одно потрясение: Евдокимов узнал, что давно стал дедушкой двух взрослых внучек, Натальи и Ольги, живущих в Италии.
Второй брак, подаривший артисту дочь Галину, распался из-за нежелания супруги переезжать в Москву вслед за карьерными амбициями певца. Галина осталась в Минске, выучилась на парикмахера и работает в одном из салонов красоты.
Третьей женой Евдокимова стала Ирина Крапивницкая, младше артиста на 18 лет. Они познакомились ещё в 90-х, но официально оформили отношения только в 2018 году, и именно Ирина находилась рядом в самые тяжёлые дни болезни артиста.
Скандалы, отмены и прощальное путешествие в ИталиюВ последние годы имя Ярослава Евдокимова всё чаще появлялось в новостях не в связи с музыкой, а в контексте скандалов. Артист открыто высказывал позицию против СВО и критиковал российские власти, что привело к отмене ряда его концертов в России. Эти заявления, а также длительное проживание за пределами страны, фактически поставили его в положение персоны нон грата на родной эстраде.
Несмотря на это, он продолжал гастролировать по Европе и поддерживать связь с немногочисленными друзьями. Последним путешествием певца стала поездка в Италию — страну, которую он, по словам подруги Ольги Молчановой, очень любил. Однако эта поездка оказалась трагической: уже в Италии самочувствие артиста резко ухудшилось, и его срочно привезли в Минск, где он был госпитализирован в реанимацию.
«Удивляюсь, конечно, потому что Слава был такой осторожный человек, зачем ему нужна была эта Италия — не знаю. Может быть, это был какой-то прощальный взгляд на страну, которую он очень любил», — цитирует Молчанову издание Starhit.ru.Эта поездка стала последней точкой в череде его скитаний между странами и сценами.
Борьба с болезнью и неудачная операцияО том, что у Евдокимова диагностировали рак лёгкого, стало известно лишь после его смерти. Болезнь обнаружили примерно за полтора года до кончины, и артист, обладавший, по словам друзей, боевым характером, немедленно начал лечение за границей. Врачи настояли на операции по удалению части правого лёгкого. Однако, по свидетельству близких, хирургическое вмешательство прошло не слишком удачно и спровоцировало рост метастазов.
«Он мне всё время говорил: "Жалко, что я сделал операцию". Он очень себя ругал за это. Слава говорил, что надо было не делать, оставить всё как есть», — приводила слова певца его подруга Ольга Молчанова.Операция пагубно сказалась и на главном инструменте артиста — голосе. Если раньше Евдокимов обладал красивым баритоном, то после вмешательства тембр стал высоким и болезненным, что было для него особенно мучительным, ведь он никогда не выступал под фонограмму. Последние дни жизни певец провёл в реанимации в Минске, где и скончался утром 22 августа 2025 года. Его последней волей было быть похороненным в столице Белоруссии — городе, где прошла его молодость и где осталась дочь.
Наследие: квартиры, шлягеры и памятьПосле смерти Ярослава Евдокимова осталось не только музыкальное наследие, но и вполне материальное имущество. По данным СМИ, в наследство вошли двухкомнатная квартира в центре Москвы стоимостью около 100 миллионов рублей, квартира в Минске, где живёт его дочь Галина, а также дача под Минском в плачевном состоянии. Наследство разделено между дочерью артиста Галиной и последней супругой Ириной.
Однако главным богатством, которое он оставил после себя, безусловно, остаются песни. «Фантазёр», «Майский вальс», «Колодец» — эти композиции продолжают жить в плейлистах радиостанций и в памяти миллионов людей, для которых голос Евдокимова был и остаётся символом целой эпохи.