21 ноября 2026, 13:27

Ярослав Евдокимов (Фото: скриншот т/п «Привет Андрей!»)

Артист Ярослав Евдокимов, чей бархатный баритон десятилетиями заставлял замирать миллионы слушателей, 22 ноября мог бы отпраздновать свой 80-й день рождения. Исполнитель легендарных «Фантазёра», «Майского вальса» и «Письма из 45-го» был кумиром целой эпохи, но ушёл из жизни вдали от большой сцены, оставив после себя не только шлягеры, но и громкие скандалы и семейные тайны. О творческом взлёте, личных драмах и последних днях певца — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ярослава Евдокимова Личная жизнь Евдокимова Скандалы, отмены и прощальное путешествие в Италию Борьба с болезнью и неудачная операция Наследие: квартиры, шлягеры и память



Биография Ярослава Евдокимова

Ярослав Евдокимов (Фото: скриншот т/п «Привет Андрей!»)

Личная жизнь Евдокимова

Ярослав Евдокимов и Ирина Крапивницкая (Фото: скриншот т/п «Привет Андрей!»)

Скандалы, отмены и прощальное путешествие в Италию

Ярослав Евдокимов (Фото: скриншот т/п «Рожденные в СССР»)

«Удивляюсь, конечно, потому что Слава был такой осторожный человек, зачем ему нужна была эта Италия — не знаю. Может быть, это был какой-то прощальный взгляд на страну, которую он очень любил», — цитирует Молчанову издание Starhit.ru.

Борьба с болезнью и неудачная операция

«Он мне всё время говорил: "Жалко, что я сделал операцию". Он очень себя ругал за это. Слава говорил, что надо было не делать, оставить всё как есть», — приводила слова певца его подруга Ольга Молчанова.

Ярослав Евдокимов (Фото: скриншот т/п «Привет Андрей!»)

Наследие: квартиры, шлягеры и память