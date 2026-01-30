Яйцеклетки для ЭКО, суррогатное материнство, долги и суды: Неожиданные факты о Юлии Началовой, которой могло бы исполниться 44 года
31 января талантливой Юлии Началовой могло исполниться 44 года. Ей предсказывали блестящее будущее на российской эстраде, но, к сожалению, она скончалась от сердечной недостаточности и заражения крови в московской больнице. О том, как жила знаменитость и почему так рано скончалась — в материале «Радио 1».
Выступала на сцене, снималась в кино и записывала альбомыЮлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. С раннего возраста её жизнь была неразрывно связана с музыкой. Под чутким руководством отца, композитора Виктора Началова, дочка начала заниматься вокалом едва ли не с пеленок — в два года. Дебют на сцене состоялся в пять лет, этот момент стал стартом удивительной карьеры. В 1992 году юная певица завоевала сердца зрителей, победив на конкурсе «Утренняя звезда». Этот триумф открыл перед ней новые горизонты: она стала ведущей музыкальной детской передачи «Там-там новости», что позволило знаменитости не только проявить свои таланты, но и укрепить позиции в мире шоу-бизнеса.
Семья Началовой вскоре переехала в Москву, где Юлия встретила свою будущую наставницу — певицу Ирину Понаровскую. Гастрольные поездки и концерты стали неотъемлемой частью её жизни, но несмотря на плотный график, она успевала совмещать творчество с учёбой. Первый альбом «Ах, школа, школа», выпущенный в 1995 году, стал знаковым событием в её карьере. В том же году певица приняла участие в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95», где завоевала Гран-при, подтвердив свой статус одной из самых многообещающих артисток страны. Образование также играло важную роль в её жизни: Началова окончила Гнесинское музыкальное училище и факультет актерского мастерства в ГИТИС. Её творческая активность была поистине впечатляющей — она выступала на сцене, снималась в кино и записывала альбомы. Коллеги отмечали её трудолюбие и преданность делу, что сделало её одной из самых ярких звёзд российской эстрады.
Личная жизньЛичная жизнь Юлии Началовой была полна испытаний. Её первым мужем стал экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской, однако их брак продлился всего два года. По словам певицы Ирины Салтыковой, Ланской изменил Юлии. В этом браке Началова сильно похудела, доведя свой вес до 42 килограммов, девушка страдала от нервной анорексии. Испугавшись возможного бесплодия, она начала восстанавливать своё здоровье. После развода россиянка пыталась найти счастье с футболистом Евгением Алдониным, от которого у неё родилась дочь. Хотя брак распался, экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения.
«Мы всё время находились на расстоянии: он был на сборах, а я — на гастролях и в студии», — рассказала артистка в интервью StarHit.
Третья попытка построить отношения с хоккеистом Александром Фроловым не привела к успеху. Четвёртым её избранником стал правозащитник Вячеслав Кудря, с которым она начала встречаться в конце 2018 года. Спустя два года он сообщил, что у них родился сын. По его словам, ранее Юлия заморозила яйцеклетки для ЭКО, а ребёнка выносила суррогатная мать.