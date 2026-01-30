«Родовое гнездо с историей»: Юлия Высоцкая показала дом, где живёт с Андреем Кончаловским
Юлия Высоцкая приоткрыла дверь в свою личную жизнь и показала в соцсетях дом, в котором живёт вместе с супругом, режиссёром Андреем Кончаловским.
52-летняя телеведущая опубликовала в личном блоге атмосферное видео, позволив подписчикам рассмотреть интерьер особняка, расположенного в подмосковном посёлке Николина Гора.
Дом является родовым имением Кончаловского и был перестроен в древнерусском стиле. В кадре Юлия неспешно спускается по изящной деревянной лестнице, а вокруг — продуманный до мелочей интерьер. В отделке преобладает натуральное дерево, стены украшены картинами и семейными фотографиями в рамах, а мебель выполнена в сдержанном дворянском стиле. Даже массивная люстра гармонично вписывается в пространство, будто перенесённое из прошлого века.
Поклонники Высоцкой остались под большим впечатлением от увиденного. В комментариях пользователи отметили уют, основательность и благородство интерьера. Многие признались, что дом выглядит не как показная роскошь, а как по-настоящему тёплое и «живое» пространство с историей и характером.
