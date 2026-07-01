01 июля 2026, 12:56

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Латвийский баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в декабре 2024 года. Второго июля ему могло бы исполниться 34 года. В России его знали по выступлениям за «Зенит», «Химки» и казанский УНИКС. Трагедия произошла через неделю после развода с певицей Анной Седоковой. Многие связывают случившееся с тяжелым личным кризисом. В последние месяцы спортсмен также сталкивался с денежными трудностями.. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Трагедия в Москве Развод и тяжелый период Последние дни перед смертью Тревожные сигналы в соцсетях Краткий этап в УНИКСе Что было после России Чем запомнился Янис Тимма

Трагедия в Москве

Развод и тяжелый период

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Последние дни перед смертью

Тревожные сигналы в соцсетях

Краткий этап в УНИКСе

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Что было после России

Чем запомнился Янис Тимма