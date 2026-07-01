Латвийский баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в декабре 2024 года. Второго июля ему могло бы исполниться 34 года. В России его знали по выступлениям за «Зенит», «Химки» и казанский УНИКС. Трагедия произошла через неделю после развода с певицей Анной Седоковой. Многие связывают случившееся с тяжелым личным кризисом. В последние месяцы спортсмен также сталкивался с денежными трудностями.. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Трагедия в Москве
В ночь с 16 на 17 декабря тело Тиммы нашли в одном из московских отелей. Он покончил с собой. Рядом с ним лежали телефон и бумажный стакан. На заставке телефона появилась надпись с просьбой связаться с Анной Седоковой. Эта деталь сразу привлекла внимание прессы и поклонников.
Развод и тяжелый период
Тимма и Седокова поженились в 2020 году. Осенью 2024 года певица сообщила о расставании. Она тогда коротко описала ситуацию словами «все сложно». Суд официально расторг брак 9 декабря. За день до этого спортсмен публиковал мрачные сообщения в соцсетях. В них он говорил о болезненном разрыве и переживаниях из-за отношений. По данным ряда изданий, в семье нередко возникали споры из-за денег. На этом фоне эмоциональное состояние игрока ухудшалось. Близкие и подписчики замечали, что он переживает непростой этап.
Последние дни перед смертью
Незадолго до трагедии Тимма жил в гостинице рядом с домом Седоковой. Накануне у артистки был день рождения. Некоторые источники считают, что баскетболист хотел поздравить ее лично, но встреча не состоялась. Перед смертью под одним из постов певицы появился короткий комментарий Тиммы. В нем он связал дату своего рождения с 16 декабря. Позже запись исчезла, однако пользователи успели обратить на нее внимание.
Тревожные сигналы в соцсетях
Еще в октябре 2024 года Тимма провел стрим, который насторожил аудиторию. Во время эфира он смотрел старые клипы Седоковой. В какой-то момент зрители заметили на фоне таблетки. Затем спортсмен уснул прямо во время трансляции. Подписчики начали писать ему сообщения и спрашивать, все ли в порядке. Этот эфир позже многие вспоминали как тревожный сигнал.
Краткий этап в УНИКСе
В ноябре 2021 года он подписал с УНИКСом контракт на один месяц. Клуб хотел проверить форму игрока после долгого перерыва. Сам баскетболист тоже не спешил с долгим соглашением. Он сомневался, что получит достаточно игрового времени. Поэтому стороны выбрали короткий формат сотрудничества. В Казани Тимма провел совсем немного времени. До этого Тимма ушел из «Химок» после конфликта с тренерским штабом. Тогда подмосковный клуб переживал серьезные финансовые проблемы. Руководство пыталось сократить расходы и расставалось с дорогими исполнителями.
Что было после России
После отъезда из Казани Тимма продолжил карьеру за пределами России. Он пытался закрепиться в Северной Америке и рассчитывал пробиться в НБА через систему фарм-команд. Позже он выступал в Пуэрто-Рико, Турции и Испании. Эти этапы уже не выглядели такими яркими, как его лучшие сезоны в Европе. Ранее латвиец показывал высокий уровень в матчах Евролиги. Поэтому спад в карьере стал для многих неожиданностью. Комментатор Владимир Гомельский называл Тимму суперталантливым игроком. У баскетболиста были хорошие физические данные, бросок и опыт матчей на высоком уровне. Именно поэтому его судьба вызывает такой сильный отклик в спортивной среде.
Чем запомнился Янис Тимма
Тимма родился в латвийском городе Краслава. Он с детства хорошо говорил по-русски и легко адаптировался в российских командах. Болельщики запомнили его как яркого, эмоционального и одаренного баскетболиста. Его карьера могла сложиться иначе. Однако последние годы принесли ему много личных и профессиональных испытаний. Новость о его смерти стала одной из самых тяжелых в баскетбольном сообществе за последнее время.