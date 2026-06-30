Ваня Дмитриенко провёл гендер-пати на выпускном у одиннадцатиклассников

30 июня 2026, 21:34

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Во Всеволожске на выпускном вечере для одиннадцатиклассников певец Ваня Дмитриенко провёл импровизированную гендер-пати. Об этом сообщает Telegram-канал «Super.ru».





Во время выступления артист заметил в толпе школьников плакат с надписью «Помоги узнать пол ребёнка».



Дмитриенко смутился, что выпускники обратились к нему с такой просьбой на их празднике. Однако он всё же согласился и вскрыл конверт, который ему передали зрители.

«У вас будет девочка», — объявил певец и сразу продолжил своё выступление, не делая паузы на обсуждение.