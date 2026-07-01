Старейшая жительница Кемерова отметила 107-летие
Ирине Петровне Ахмадиевой, самой возрастной жительнице Кемерова, исполнилось 107 лет. Именинница живет в Рудничном районе, имеет статус труженицы тыла и ветерана труда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, пишет РИА Новости.
Женщина родилась в Чувашской АССР. С ранних лет она знала тяжелый сельский труд, а в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе и на лесозаготовках. За это в военное время ее отметили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Первого мужа Ирина Петровна потеряла в начале войны и осталась одна с маленьким сыном. Позже она снова вышла замуж, в семье появились еще пятеро детей. Когда женщина во второй раз рано овдовела, ей пришлось самой заботиться о семье. Она бралась за любую работу: трудилась уборщицей и сторожем в деревенской школе, занималась ремонтом.
В Кузбасс долгожительница переехала в 1970 году. Сначала она жила в Чебулинском районе, а затем перебралась в Кемерово к сыну. Сейчас у Ирины Петровны девять внуков и четырнадцать правнуков. В городской администрации уточнили, что сейчас в Кемерове живут 14 человек, достигших возраста 100 лет. Еще 26 горожан уже перешагнули столетний рубеж.
Долгожители остаются важной частью общественной жизни города, поскольку их биографии связаны с ключевыми событиями истории страны. Рассказы таких людей помогают сохранять память о военном и послевоенном поколениях, их труде, стойкости и жизненном опыте.
Власти и социальные службы традиционно уделяют особое внимание пожилым горожанам, особенно ветеранам и людям преклонного возраста. Для них предусмотрены меры социальной поддержки, а юбилейные даты нередко становятся поводом для теплых поздравлений, встреч с родными и общественного признания их заслуг.
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