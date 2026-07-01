Старейшая жительница Кемерова отметила 107-летие

01 июля 2026, 10:57

Фото: iStock/DimaBerkut

Ирине Петровне Ахмадиевой, самой возрастной жительнице Кемерова, исполнилось 107 лет. Именинница живет в Рудничном районе, имеет статус труженицы тыла и ветерана труда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, пишет РИА Новости.