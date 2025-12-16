Ярко сверкал, но быстро исчез: трагическая гибель актёра Алексея Завьялова. Даже близкие не знали о его экстремальном увлечении
Алексей Завьялов был одним из тех творческих людей, которые ярко сверкают, но быстро исчезают. Его образы на сцене и в кино завораживали зрителей. В родном театре его называли «принцем» за элегантность, галантность и загадочность. Однако сам артист оставался для многих тайной — никто не догадывался о его увлечении, которое, к сожалению, привело его к преждевременной смерти. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыАлексей Завьялов родился 17 декабря 1974 года в Волгограде. Его детство прошло без забот и хлопот. С самого раннего возраста он стремился испытать жизнь на вкус и успеть всё. Учёба в физико-математической школе, секции по электротехнике и авиамоделированию, занятия музыкой, акробатикой, плаванием и греблей — это было частью его насыщенной жизни. Несмотря на множество увлечений, юноша отлично учился в школе.
Путь к актерствуРодители парня были инженерами и мечтали, что сын продолжит их дело. После окончания школы он поступил в Волгоградский политехнический институт, но быстро понял, что скучные лекции и чертежи — это не для него. Мальчик осознал, что его призвание — актерское мастерство. Он забрал документы из института и отправился в Москву. В столице ему удалось поступить в Театральное училище имени Б. В. Щукина на курс Юрия Шлыкова.
Карьера в театре и киноВ 1996 году Алексей получил диплом и вскоре устроился в Театр имени Евгения Вахтангова, где работал до конца своих дней. Первую роль в кино он сыграл на четвёртом курсе училища в короткометражной ленте «Играем "Маленького принца"». С 2003 года его карьера активно развивалась, он снялся во множестве сериалов.
Личная жизнь Алексея ЗавьяловаВ начале нулевых стало известно, что Алексей счастлив в браке. Его женой стала Мария Маслова, фотограф театра. Они поженились в 2000 году, и вскоре у них родился сын Александр, а через четыре года появился младший, Степан. Знакомые считали их союз идеальным. В семье царили любовь и уважение. Артисты говорили, что этот брак самый крепкий среди них. Алексей придерживался мнения, что «счастье любит тишину», поэтому не афишировал свою личную жизнь.
Причина смерти Алексея ЗавьяловаВо время прыжка с парашютом в Подмосковье Завьялов сцепился стропами с приятелем и камнем упал с огромной высоты. Артиста срочно доставили в больницу с серьезными травмами головы, живота и переломами ребер. Позже его перевели в Склиф, где врачи провели сложную операцию, ушивая печень. Несмотря на усилия медиков, состояние оставалось критическим. Полтора месяца актер находился в коме. Он нуждался в переливании крови, и его коллеги из театра пришли на помощь, сдав кровь для него. Но, к сожалению, это не спасло жизнь артиста. 30 сентября 2011 года он скончался в больнице.
2 октября 2011 года Завьялова похоронили на Хованском кладбище. У него осталась молодая жена и двое маленьких детей. После произошедшего Театр имени Евгения Вахтангова продолжил выплачивать Марии зарплату актера, чтобы помочь вдове воспитывать детей, оставшихся без отца. Через три дня после смерти Алексей Борисович посмертно получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Известная актриса Мария Аронова в беседе с «КП» рассказала, что она и её муж очень сблизились с Завьяловым. По ее словам, артист приезжал к ним в Астрахань.
«Сам Лешка никогда удочку в руках не держал. А нам удалось приобщить его к рыбалке. Мне всегда было интересно с Лешкой общаться, мы были с ним в одной театральной компании. Он был настоящим мужиком. Все держал в себе. Никогда не загружал своими проблемами. Всегда был в хорошем настроении. Он был очень многогранным актером. И очень жаль, что не успел проявить себя в полной мере», — добавила она.
Аронова вспомнила, что Алексей звонил всем близким перед прыжком, как будто чувствовал необходимость попрощаться. Она отмечала, что экстрим несовместимым с его нежной натурой. Женщина также рассказал, что после операции к мужчине не пускали близких, и выразила восхищение стойкостью его жены Маши.