«Называют дауном»: Алексей Серов жёстко ответил хейтерам

16 декабря 2025, 13:57

Певец Алексей Серов высказался о травле в Сети

Алексей Серов (Фото: Instagram* / @alexeiserov)

Накануне большого сольного концерта участники группы «Дискотека Авария» пообщались с журналистами и откровенно рассказали о закулисье своей работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам музыкантов, обязанности в коллективе чётко распределены: кто-то отвечает за творчество и выступления, другие — за налоги и продвижение. Однако не все идеи доходят до релиза, а вышедшие видео нередко собирают волну негатива.



Алексей Серов признался, что регулярно сталкивается с жёсткими комментариями в сети. Хейтеры не стесняются в выражениях и критикуют не только творчество, но и возраст артиста.





«Меня называют дауном, потому что типа 51, а в башке 15 лет, дурачок просто. У каждого своё мнение, им хочется где-то сказать», — резко отреагировал музыкант.