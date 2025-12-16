«Марш Сатаны»: Жена Сергея Семака заявила, что Европа движется к Апокалипсису

16 декабря 2025, 13:53

Анна Семак рассказала о шествии в Германии, которое она назвала «маршем Сатаны»

Анна Семак (Фото: Telegram @semak_anna)

Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна сообщила в своём Telegram-канале о впечатлениях от поездки в Германию.





Женщина описала, как они с мужем случайно увидели в историческом центре города шествие, которое она назвала «маршем Сатаны». По словам Семак, улицы старого города перекрыли, а люди снимали происходящее на телефоны.

«В это было невозможно поверить, если не увидеть собственными глазами. Охраняемые полицией, следующей за процессией по пятам, по улицам старого города двигался марш Сатаны», — написала супруга тренера.