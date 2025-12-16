Роскошь по-звёздному: Ханна вложила в новогодний декор более 3 миллионов рублей
Звёзды уже активно готовятся к Новому году, и певица Ханна оказалась в числе тех, кто не стал экономить на праздничной атмосфере. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка продемонстрировала роскошный декор своего дома, стоимость которого, по оценкам специалистов, превышает 3 миллиона рублей.
Как рассказала дизайнер Светлана Власова, для оформления использовались небюджетные ёлочные игрушки, декоративные аксессуары вроде солдатиков, а также натуральный еловый лапник. Только интерьерное украшение обошлось примерно в 1,5 миллиона рублей.
Если же учитывать декор входной зоны и улицы вместе с работой специалистов, итоговая сумма, по словам дизайнера, начинается минимум от 3 миллионов рублей.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России