Роскошь по-звёздному: Ханна вложила в новогодний декор более 3 миллионов рублей

16 декабря 2025, 13:34

Певица Ханна поразила масштабом праздничного украшения дома

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Звёзды уже активно готовятся к Новому году, и певица Ханна оказалась в числе тех, кто не стал экономить на праздничной атмосфере. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».