Юрист оценил шансы певицы Славы в суде с программой «Судьба человека»

28 октября 2025, 16:42

Адвокат Воропаев: победа Славы в суде с тк «Россия» зависит от их договора

Слава (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Слава намерена судиться с программой «Судьба человека» из-за невышедшего с ней вовремя эфира. Шоу-звезда уточнила, что только ради предстоящих концертов согласилась дать интервью. Это было главным условием ее участия.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что шансы на успех в суде у певицы зависят от одного ключевого фактора — доказательств наличия договоренности.





«Если у Славы и ее юристов есть письменный договор, e-mail-переписка, официальное письмо с телеканала, где четко указана дата эфира и упомянуто, что это условие ее участия, то суд с высокой вероятностью встанет на ее сторону. Это был бы классический случай нарушения обязательств», — отметил он.

«Показания свидетелей (например, менеджера певицы) могут быть оспорены представителями телеканала. Суд будет учитывать, что стороны действовали в предпринимательских интересах, а для делового оборота характерно оформление договоров в письменной форме. Если доказательств нет, то шансы нулевые. Телеканал может заявить, что никаких конкретных дат не обещали, а был лишь предварительный разговор. Суд откажет в иске за недоказанностью требований», — объяснил Воропаев.

«Юристам Славы нужно будет доказать прямую причинно-следственную связь между одним-единственным эфиром и продажей билетов. Также певица может потребовать компенсацию фактически понесенных расходов на проезд до студии, грим, стилиста и так далее», — уточнил адвокат.