Собчак высмеяла Пашиняна и предложила ему снять ролик под Михаила Круга
Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высмеяла премьер-министра Армении Никола Пашиняна после публикации его нового видео в Telegram. В ролике политик под музыку группы Destiny’s Child пожелал подписчикам доброго утра и любви.
В своем Telegram-канале телеведущая с иронией отреагировала на запись и предложила Пашиняну сменить репертуар.
«Михаила Круга он включит уже наконец или сколько еще ждать, я не понимаю?» — написала Собчак.
Напомним, что Пашинян стал героем мемов после короткого видео, в котором он сидит под трек певицы Земфиры*.