Собчак высмеяла Пашиняна и предложила ему снять ролик под Михаила Круга

28 октября 2025, 13:56

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высмеяла премьер-министра Армении Никола Пашиняна после публикации его нового видео в Telegram. В ролике политик под музыку группы Destiny’s Child пожелал подписчикам доброго утра и любви.





В своем Telegram-канале телеведущая с иронией отреагировала на запись и предложила Пашиняну сменить репертуар.





«Михаила Круга он включит уже наконец или сколько еще ждать, я не понимаю?» — написала Собчак.