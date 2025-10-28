Цыганова: у Орбакайте нет мозгов, корней и связей с родиной
Кристина Орбакайте в преддверии Хеллоуина опубликовала семейные фотографии в тематических костюмах на фоне своего особняка в США. Певица отметила, что её дети с радостью приняли участие в празднике.
Артистка Вика Цыганова в беседе с «Абзацем» резко раскритиковала Орбакайте. Она заявила, что подобные традиции противоречат духовным ценностям.
«У таких людей нет мозгов, корней и связей с родиной. Они же все вроде крестились, венчались, показывали нам это. Где же ценности тогда? Видимо, все было напоказ. Они играют на поле сатанизма. Многих празднование подобных мероприятий приводит к суициду», — сказала Цыганова.
