Цыганова: у Орбакайте нет мозгов, корней и связей с родиной

28 октября 2025, 15:37

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*/orbakaite_k)

Кристина Орбакайте в преддверии Хеллоуина опубликовала семейные фотографии в тематических костюмах на фоне своего особняка в США. Певица отметила, что её дети с радостью приняли участие в празднике.





Артистка Вика Цыганова в беседе с «Абзацем» резко раскритиковала Орбакайте. Она заявила, что подобные традиции противоречат духовным ценностям.





«У таких людей нет мозгов, корней и связей с родиной. Они же все вроде крестились, венчались, показывали нам это. Где же ценности тогда? Видимо, все было напоказ. Они играют на поле сатанизма. Многих празднование подобных мероприятий приводит к суициду», — сказала Цыганова.