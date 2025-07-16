«За чей счет сиськи?»: Сюзанна призналась, почему ее не приняли в «Сливки»
Сюзанне предлагали вступить в «Сливки», но только увеличив перед этим грудь
Певица Сюзанна Каменская впервые откровенно рассказала о необычном предложении от продюсеров музыкальной группы «Сливки». Оказалось, молодой исполнительнице посоветовали сначала увеличить грудь, чтобы попасть в коллектив.
«В группу «Сливки» звали в 2010 году. Предлагали сделать мне грудь, а потом прийти в коллектив. Была со мной еще одна девочка, которая хотела в группу. Она тогда спросила: "За чей счет сиськи?". Это был единственный вопрос, который она задала», — рассказала Сюзанна Георгию Иващенко в подкасте «Переговорка» на «Радио 1».Кроме того, в 2014 году певице предлагал стать частью группы ВИА Гра Константин Меладзе, но девушка отказалась. Сюзанна отметила, что возможно смогла бы выступать в какой-либо группе, но при условии, что в коллективе будет такая же сильная артистка с экзотической внешностью.