«За чей счет сиськи?»: Сюзанна призналась, почему ее не приняли в «Сливки»

16 июля 2025, 10:14

Сюзанне предлагали вступить в «Сливки», но только увеличив перед этим грудь

Сюзанна (Фото: Радио 1)

Певица Сюзанна Каменская впервые откровенно рассказала о необычном предложении от продюсеров музыкальной группы «Сливки». Оказалось, молодой исполнительнице посоветовали сначала увеличить грудь, чтобы попасть в коллектив.







«В группу «Сливки» звали в 2010 году. Предлагали сделать мне грудь, а потом прийти в коллектив. Была со мной еще одна девочка, которая хотела в группу. Она тогда спросила: "За чей счет сиськи?". Это был единственный вопрос, который она задала», — рассказала Сюзанна Георгию Иващенко в подкасте «Переговорка» на «Радио 1».