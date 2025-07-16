Алексей Воробьев поддержал жену Аиду Гарифуллину на концерте во Франции

16 июля 2025, 10:00

Алексей Воробьев (Фото: Телеграм/alexsparrow_official)

Алексей Воробьев побывал на концерте своей новоиспеченной жены Аиды Гарифуллиной во Франции. Оперная певица выступала в самом сердце Парижа — у подножия Эйфелевой башни. Об этом стало известно из соцсетей артиста.