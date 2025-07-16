Алексей Воробьев поддержал жену Аиду Гарифуллину на концерте во Франции
Алексей Воробьев побывал на концерте своей новоиспеченной жены Аиды Гарифуллиной во Франции. Оперная певица выступала в самом сердце Парижа — у подножия Эйфелевой башни. Об этом стало известно из соцсетей артиста.
Несколько позднее звезда «Деффчонок» опубликовал снимок, который сделал во время совместной прогулки. Правда, увидеть счастье на лицах влюбленных пока не получается — Алексей ограничился лишь загадочным кадром со шляпой Аиды.
Стоит отметить, что ранее пара скрывала отношения, но после свадьбы стала чаще появляться на публике. А недавно супругов заметили на закрытой вечеринке в рамках ПМЭФ-2025.
*Запрещен в РФ
Читайте также: