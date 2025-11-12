Заболела малярией, набрала 112 кг и оказалась бесплодной: трагедии звезды «Школьного вальса» Елены Цыплаковой

12 ноября 2025, 19:59

Елена Цыплакова (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Елена Октябревна Цыплакова — советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр и театральный педагог и Народная артистка Российской Федерации. Зрители впервые увидели её на экранах в 1970-е годы. 13 ноября актрисе исполняется 67 лет. О ​ее творческом пути и личной ​жизни расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Елены Цыплаковой: ранние годы и семья Первые заметные роли Цыплаковой Елена Цыплакова в кино: фильмография Режиссёрская карьера: дебют и признание Болезнь и её последствия: малярия и семейные испытания Личная жизнь Елены Цыплаковой Елена Цыплакова сегодня

Биография Елены Цыплаковой: ранние годы и семья

Первые заметные роли Цыплаковой

Елена Цыплакова (фото: РИА Новости / РИА Новости)

Елена Цыплакова в кино: фильмография

Режиссёрская карьера: дебют и признание

Елена Цыплакова (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)



Болезнь и её последствия: малярия и семейные испытания

«У меня ее не сразу обнаружили. Но Господь мне помогал. Меня лечили от обычной малярии, я уехала сниматься, там у меня снова начался приступ. Я была зеленого цвета, было жуткое состояние, все чесалось. После этого была операция, после которой я и не смогла иметь детей, к сожалению. Я поправилась. Я весила 112 килограммов», — поделилась Цыплакова.

Личная жизнь Елены Цыплаковой

Елена Цыплакова (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

«Знаете, меня в свое время утешила одна фраза из Библии: "У неимеющих детей — детей больше". У меня много крестников», — сказала Елена в передаче «Жизнь и судьба».

Елена Цыплакова сегодня