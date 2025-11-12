Заболела малярией, набрала 112 кг и оказалась бесплодной: трагедии звезды «Школьного вальса» Елены Цыплаковой
Елена Октябревна Цыплакова — советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр и театральный педагог и Народная артистка Российской Федерации. Зрители впервые увидели её на экранах в 1970-е годы. 13 ноября актрисе исполняется 67 лет. О ее творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Елены Цыплаковой: ранние годы и семьяЕлена Октябревна родилась 13 ноября 1958 года в Ленинграде. Девочка выросла в творческой семье: родители были художниками-графиками. Однако детство Цыплаковой прошло не без трудностей — в семье серьёзно болел отец, у которого развилась открытая форма туберкулёза. В связи с этим Елене дважды в год приходилось надолго уезжать в оздоровительный интернат.
В школе Лена училась хорошо: особенно интересовали её точные науки — химия и математика. Она занималась спортом и проявляла живой интерес к искусству. Судьбоносная встреча произошла благодаря знакомому семьи, художнику Николаю Юдину, и его жене — выпускнице театрального вуза Динаре Асановой. Именно Асанова помогла заинтересовать подростка кинематографом и послужила одним из первых наставников.
Первые заметные роли ЦыплаковойВ 15 лет Елена Цыплакова дебютировала в фильме «Не болит голова у дятла» (1975). Роль Ирины Федоровой, первой красавицы класса, принесла ей известность и новые предложения от режиссёров. До окончания школы актриса успела сняться в нескольких заметных картинах.
Поступив в ГИТИС с первой попытки, Лена продолжила сниматься в кино. В числе ранних работ — мелодрама Павла Любимова «Школьный вальс», где её героиня Зося Кнушевицкая была близка актрисе по характеру: независимая, упрямая и непримиримая к условностям.
Учёба в столичном вузе давалась Цыплаковой непросто — преподаватели порой критиковали её интенсивную актёрскую деятельность. В какой-то момент она приняла решение перейти на актёрский факультет ВГИКа, поступив сразу на третий курс, а затем параллельно освоила профессию режиссёра.
По приглашению Натальи Вилькиной и Юрия Соломина Цыплакова попала в труппу Малого театра. Она прослужила в театре шесть лет, однако затем ушла — чтобы полностью посвятить себя дипломной режиссёрской работе.
Елена Цыплакова в кино: фильмографияПосле премьеры приключенческого фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979) актриса стала по-настоящему популярной: её образ Кэтти запомнился зрителям, но амплуа «легкомысленной милашки» не соответствовало внутреннему поиску артистки. Динара Асанова предложила героине драматический материал — роль в фильме «Никудышная» показала иную, более сложную сторону таланта Цыплаковой.
В начале 2021 года состоялась премьера пятого сезона сериала «Ищейка», где Цыплакова исполнила роль Жанны Рудаковой. В 2023 году она выступила режиссёром и актрисой в многосерийной мелодраме «Дорога к счастью». В ноябре 2023 года на онлайн-платформах состоялся показ социальной драмы «Уголь», где она сыграла роль матери главных героинь.
Режиссёрская карьера: дебют и признаниеРежиссёрский дебют Цыплаковой состоялся в 1988 году — она сняла короткометражный фильм «Гражданин убегающий», который получил положительную оценку коллег и критиков. Впоследствии её пригласил к сотрудничеству Карен Шахназаров в творческое объединение «Старт».
Следующая её работа — драма «Камышовый рай» (1989) — принесла режиссёру признание и фестивальные награды, в том числе один из призов на фестивале в Сан-Себастьяне. Картина вызвала активные дискуссии: некоторым критикам показалась слишком жёсткой режиссёрская манера, но многие оценили искренность и смелость авторского взгляда.
Также среди работ артистки — сериал «Семейные тайны», совместный проект «Пока станица спит» (2014, в соавторстве с Бетой Недич и Александром Моховым) и драма «Несломленная» (2021), где она также выступила в качестве режиссёра.
Болезнь и её последствия: малярия и семейные испытанияВ 1985 году, находясь за границей, Елена Цыплакова перенесла африканскую малярию. Болезнь дала тяжёлые осложнения, из-за чего актриса значительно прибавила в весе. Медицинские проблемы повлияли и на репродуктивное здоровье: после серьёзной операции, проведённой в связи с осложнениями, Цыплакова не смогла иметь детей.
«У меня ее не сразу обнаружили. Но Господь мне помогал. Меня лечили от обычной малярии, я уехала сниматься, там у меня снова начался приступ. Я была зеленого цвета, было жуткое состояние, все чесалось. После этого была операция, после которой я и не смогла иметь детей, к сожалению. Я поправилась. Я весила 112 килограммов», — поделилась Цыплакова.
Личная жизнь Елены ЦыплаковойВ личной жизни Елены Цыплаковой было несколько значимых эпизодов. Первый брак — с коллегой по Малому театру по имени Сергей — завершился разводом менее чем через год. Впоследствии у актрисы были романы с известными режиссёрами и актёрами, в том числе с Андреем Кончаловским (отношения не были публично подтверждены сторонами) и Виталием Соломиным. Они расстались после того, как Цыплакова узнала о рождении у партнёра второго ребёнка.
В 1984 году актриса состояла в отношениях с врачом-стоматологом Сергеем Липцом, который был старше её на двадцать лет. Однако из-за того, что Елена не могла иметь детей, возлюбленные прекратили отношения.
«Знаете, меня в свое время утешила одна фраза из Библии: "У неимеющих детей — детей больше". У меня много крестников», — сказала Елена в передаче «Жизнь и судьба».В 2005 году Цыплакова вышла замуж за Павла Щербакова. В 2008 году пара обвенчалась в московском храме Петра и Павла. У мужчины есть дочь Юлия от предыдущих отношений — Елена тепло относится к падчерице.