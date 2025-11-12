Лоза назвал Соседова токсичным человеком, который далек от современной музыки

12 ноября 2025, 15:53

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Певец Юрий Лоза ответил на недавние высказывания музыкального критика Сергея Соседова, который обвинил его в неумелом распоряжении своим талантом и отсутствии выдающихся достижений.





В беседе с Общественной службой новостей артист не оставил комментарий без внимания. Он отметил, что Соседов давно утратил интерес как музыкальный эксперт.





«Кто назначил его главным критиком страны?», — задал вопрос Юрий.