Лоза назвал Соседова токсичным человеком, который далек от современной музыки
Певец Юрий Лоза ответил на недавние высказывания музыкального критика Сергея Соседова, который обвинил его в неумелом распоряжении своим талантом и отсутствии выдающихся достижений.
В беседе с Общественной службой новостей артист не оставил комментарий без внимания. Он отметил, что Соседов давно утратил интерес как музыкальный эксперт.
«Кто назначил его главным критиком страны?», — задал вопрос Юрий.
По его мнению, между Соседовым и современной музыкой существует большая пропасть. Лоза подчеркнул, что критик ссылается на старые примеры, такие как Шульженко, но не учитывает новые тенденции в музыке. Певец добавил, что мнение Соседова для него не представляет интереса.
Юрий Лоза — советский и российский певец, композитор и автор песен, слава которого гремела в конце советской эпохи. В 1990 году журнал «Смена» внес имя артиста в списки лучших бардов СССР. Помимо основной деятельности, сегодня музыкант известен как блогер-аналитик, который не скрывает своих смелых взглядов на происходящие события.