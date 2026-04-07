Заброшенные могилы родителей Пугачевой и пустое место для неё самой: при чем здесь пустые бутылки и кто винит близких Галкина?**
Алла Пугачева — кумир миллионов, женщина, чьё имя стало эпохой. Но почему за стенами роскошной жизни Примадонны оказались забыты те, кто её вырастил? Могилы близких на московском кладбище выглядят так, будто сюда давно никто не приходил. Кто должен за них отвечать, для кого приготовлено пустое место рядом с родителями и братом народной артистки СССР и при чём здесь семья её нынешнего мужа, расскажет «Радио 1».
Детство на Крестьянской ЗаставеМногим, должно быть, хочется сегодня заглянуть в то время, когда та, чьё имя позже стало легендой, была простой девочкой, — и узнать, кем были её родители. Алла Пугачёва родилась и выросла в Москве. Её детство проходило в небольшой квартире в районе Крестьянской заставы, где стены, наверное, помнят запах отцовского кителя и мамину усталость после завода. Там, в этой тесноте, она жила вместе с родителями и младшим братом Евгением, и всё это — дыхание одной семьи, чьи имена теперь почти стёрлись за громким светом её славы. Отец, Борис Михайлович, был директором по сбыту на обувной фабрике — должность, которая тогда звучала солидно и почти торжественно, — но главным в его судьбе было не это.
Он был ветераном Великой Отечественной, служил в разведке, и война оставила на нём след навсегда: один глаз он потерял на фронте. Мать, Зинаида Архиповна, трудилась на заводе в отделе кадров. А ещё была бабушка, Александра Кондратьевна, по материнской линии, — та, кто на самом деле растила Аллу и её брата, пока родители работали. Она умерла в 1966 году.
Отец ушёл из жизни в 1982 году — ему было всего шестьдесят четыре. Мать пережила его на четыре года, её не стало в 1986-м. И теперь, глядя на их заброшенные могилы, трудно не почувствовать, как время стирает не только лица, но и саму память о тех, кто когда-то был самым близким.
Звёздные соседи и заброшенные могилы родных ПримадонныБабушка, отец и мать Пугачёвой похоронены на Кузьминском кладбище — это самое близкое к Крестьянской Заставе место захоронения. Кладбище достаточно старое, ещё досоветское. Среди известных имён, чьи могилы находятся здесь, — диктор Виктор Балашов, актёр Александр Белявский, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром», первый солист группы «Иванушки International» Игорь Сорин, звезда культовых «Офицеров» Наталья Рычагова вместе с мужем, актёром дубляжа Алексеем Инжеватовым, и многие другие артисты прошлых лет.
Самые родные люди для артистки — её мама, папа и бабушка — захоронены в так называемой старой части кладбища. Младшего брата Евгения, который ушёл из жизни в 2011 году, артистка похоронила в новой части — в ста метрах от центрального входа. Ему было 60 лет, причина смерти — болезнь сердца. На монументе выбита надпись: «Отдыхай от этого безумного мира, брат».
Перенос останков родителей и бабушки в 2014 году оплатила сама певица. С тех пор все они лежат в одном месте — рядом с Евгением. Как рассказывали поклонники, Пугачёва приобрела большой участок поблизости, чтобы в будущем упокоиться рядом с семьёй. Сегодня все три участка выглядят неухоженными. Сухие цветы, ветки, прошлогодние листья, грязные бутылки из-под воды — всё лежит вперемешку.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru объяснила, что происходит с заброшенными могилами. Если у усопшего не осталось родственников, ухаживать за захоронением обязана администрация кладбища. По словам парламентария, на эти цели из бюджета выделяются специальные средства. Но захоронение родителей Аллы Борисовны не относится к числу мемориальных.
«Если кладбище мемориальное, то и могила признается мемориальной. Кладбищу выделяются деньги из специального департамента Москвы, чтобы ухаживать за такими могилами. Скажем, мои родители лежат на кладбище в Петербурге, оно также мемориальное. Там похоронены великие люди — писатели, космонавты, летчики и дореволюционные герои. Есть перечень могил — список при входе, — которые признаны мемориальными», — рассказала артистка РСФСР.
Что возмутило продюсера в истории с могилами ПугачёвойЗа 5 тысяч рублей сотрудники кладбища готовы навести порядок на могиле. Это платная услуга, которую предоставляет администрация.
«Всего 5! Это очень скромная сумма для миллиардерши Пугачевой и ее мужа Максима Галкина**. Вот это по-настоящему вызывает шок. Не их заявления, интервью и политические взгляды. А то, что люди забывают о самом базовом — о своих корнях. Ты можешь менять страны, взгляды, окружение, но родителей забывать нельзя. Это не про деньги, а про уважение, память и совесть», — высказался в беседе с NEWS.ru продюсер и основатель группы «Тайпан» Роман Сергеев.Будучи молодым музыкантом, Сергеев много раз пересекался с Пугачёвой, он пытался пробиться на телепроекты, где главенствовала Алла Борисовна. По словам артиста, Примадонна вычёркивала из списков участников всех молодых исполнителей, чьи песни были посвящены любви к России.
«А ведь Родина — это не просто территория. Это семья, история и корни. Когда люди вроде Галкина** начинают учить кого-то жизни, у меня возникает внутренний протест. Эти слова ничего не стоят без поступков», — делится звезда мнением изданию NEWS.ru.Сергеев также отметил: родственники Максима Галкина**, которые живут в Москве, вполне могли бы навести порядок на могиле родственников Пугачёвой. Всё-таки Алла Борисовна стала частью их семьи. Однако никто этого не делает.
«Наверняка в столице остались поклонники Пугачевой — звезды советской эстрады, без примесей ее нынешней русофобской политической позиции. Русские — великодушные люди, способные на поступки. Мы умеем прощать, хранить память, быть благодарными за творчество и песни. Давайте поедем и приберемся на этих могилах! Я готов возглавить эту акцию», — сказал в завершение артист.