«Красота и стихия»: телеведущая Барановская рассказала об опасностях круизов по Антарктике

06 апреля 2026, 05:41

Телеведущая Барановская рассказала об опасностях круизов по Антарктике

Юлия Барановская (Фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Во время круизов по Антарктике необходимо соблюдать ряд важных правил и быть готовым к неожиданной встрече с айсбергами. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала телеведущая Юлия Барановская.





Звезда Первого канала в этом году отдыхала в Антарктике. Путешествие стартовало с острова Кингс‑Джордж: участники осмотрели ледники Перито‑Морено и Вьедма.



Телеведущая отметила красоту пейзажей. Больше всего Барановскую впечатлил момент, когда айсберг вынырнул из воды напротив ледника Спегаццини во время ланча. При этом она подчеркнула, что отколовшийся кусок может перевернуть судно, поэтому все надежды в этой ситуации только на мастерство капитана корабля.



«Это не только красота, это еще и стихия, которая требует уважения. Никто ведь не знает, в какой момент огромная ледяная глыба, скрытая под водой, решит отколоться и всплыть», — сказала телезвезда.