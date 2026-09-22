«Очень хороший мальчик»: Долина призналась в симпатии к Дмитриенко
Лариса Долина назвала Ваню Дмитриенко талантливым и мудрым артистом
Лариса Долина тепло высказалась о 20-летнем Ване Дмитриенко и призналась, что испытывает к молодому артисту симпатию. Об этом сообщает «ТВ Mail».
Певица отдельно отметила не только его исполнительский талант, но и успехи в авторской деятельности.
«Он очень хороший мальчик. Во-первых, он очень талантливый автор. Во-вторых, он первый из самых молодых, кто собрал "Лужники". Это стоит дорогого», — сказала Долина.Артистка также положительно оценила решение Дмитриенко стать наставником шоу «Голос. Дети». По мнению Долиной, несмотря на молодой возраст, Ваня уже обладает необходимой для такой роли мудростью и способен делиться опытом с начинающими исполнителями.
При этом сама Долина продолжает внимательно следить за молодым поколением артистов и, судя по ее словам, видит в Дмитриенко не просто популярного исполнителя, а перспективного автора, который уже успел добиться заметных результатов в карьере.