«Очень хороший мальчик»: Долина призналась в симпатии к Дмитриенко

22 сентября 2026, 22:17

Лариса Долина назвала Ваню Дмитриенко талантливым и мудрым артистом

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина тепло высказалась о 20-летнем Ване Дмитриенко и призналась, что испытывает к молодому артисту симпатию. Об этом сообщает «ТВ Mail».





Певица отдельно отметила не только его исполнительский талант, но и успехи в авторской деятельности.





«Он очень хороший мальчик. Во-первых, он очень талантливый автор. Во-вторых, он первый из самых молодых, кто собрал "Лужники". Это стоит дорогого», — сказала Долина.