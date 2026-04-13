«Захлопнул дверь»: почему чеченский внук Пугачёвой отрёкся от семьи и что не поделил с Пресняковым. Тайны внебрачного сына Орбакайте
Дени Байсаров — один из наследников знаменитого клана Пугачёвой. Внук Примадонны, сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, долгое время оставался в тени своей звёздной семьи. В мире, где каждый шаг фиксируется камерами папарацци, а семейные тайны становятся достоянием ток-шоу, Дени всегда казался самым тихим и рассудительным. Повзрослев, он совершил самый неожиданный поступок: отказался от публичности и навязанных семейных ролей, выбрав право жить по-своему. О том, почему наследник Пугачёвой избегает лишнего внимания и чем он занимается сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Как Дени Байсаров стал заложником конфликта родителейВ мае 1998 года в семье Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова родился сын, которого назвали Дени. Хотя официального брака между родителями не было, их союз освятил мусульманский обряд никах. Мальчика растили в любви и заботе, и многим казалось, что ему суждено стать связующим звеном между двумя культурами. Однако жизнь распорядилась иначе.
Брак просуществовал пять лет. После развода за маленького Дени началась настоящая битва. Кристина хотела забрать сына в Америку. Руслан требовал, чтобы наследник оставался в России и воспитывался в традициях отца. Это был уже не просто развод — вся страна обсуждала столкновение двух миров. Суд вынес решение мудрое, но непростое: Дени сам решает, с кем проводить время. Мальчик выбрал обоих родителей, но фактически воспитывался и вырос в подмосковном поместье отца.
Как формировалась личность внука Аллы ПугачёвойДетство Дени — это не история о золотом мальчике из звёздной семьи. Пока другие наследники именитых родителей мелькали на светских тусовках, он закалял характер в кадетском корпусе в Чечне. Этот опыт наложил отпечаток на всю его жизнь: Дени научился держать осанку и отвечать за свои слова. В Лондоне парень получил престижное образование в Oxford Study Courses, диплом бакалавра Оксфорда. Живя в британской столице, Дени не тратил время на вечеринки — он пробовал себя в предпринимательстве, открыв студию арт-терапии. Но в 2021 году он вернулся в Москву, чтобы развивать бизнес здесь.
Искусство Дени чувствовал всегда. Но не эстрадное, а визуальное, настоящее, с душой. В столице молодой коммерсант занялся организацией мероприятий и профессиональной фотографией. Одна из самых ярких его работ — паруса для регаты во Владивостоке, на которых ожили репродукции картин русского авангарда — от Казимира Малевича до Василия Кандинского. Это был личный манифест: за ним не просто фамилия, а реальное дело. Дени всегда был героем светских хроник.
Ему приписывали романы со Стефанией Маликовой и другими завидными невестами из МГИМО. Долгое время ходили слухи о его связи с Марией — девушкой из близкого окружения семьи. Однако их пути разошлись. Позже его заметили в компании Алины Шепель — роскошной блондинки с блестящим образованием. А потом Дени захлопнул дверь в мир, где всё было под прицелом камер. В 2022 году на его странице не осталось ни одного совместного фото. С того момента он словно растворился.
Видимо, желание сохранить личную жизнь в тайне стало для него важнее любого признания. То, что произошло в феврале 2022 года, удивило и именитую родню, и общественность. Когда его родственники покидали страну, Дени остался в Москве. Он не стал участвовать в спорах, не делал громких политических заявлений. Но одно его короткое интервью прогремело во многих новостных лентах. По данным TVCenter.ru, Дени Байсаров публично заявил, что остаётся в Москве, где у него любимое дело. Молодой человек недвусмысленно дал понять, что не намерен принимать участие в громких семейных «истериках».
«Я не хочу быть частью этого цирка», — спокойно, но твёрдо отрезал Байсаров.Внук Примадонны публично отрекся от её мира. Для Аллы Борисовны, всегда считавшей близких и родных людей главной опорой, это прозвучало как приговор. После этого Дени разругался и со старшим братом Никитой Пресняковым. Тот уговаривал парня переехать в США, но диалог закончился крупным скандалом. С младшей сестрой Клавдией он поддерживает очень теплые отношения. Что касается общения с матерью — публично он его никак не комментирует.