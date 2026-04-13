«Захлопнул дверь»: почему чеченский внук Пугачёвой отрёкся от семьи и что не поделил с Пресняковым. Тайны внебрачного сына Орбакайте

Дени с мамой Кристиной Орбакайте (Фото: Инстаграм*@orbakaite_k)

Дени Байсаров — один из наследников знаменитого клана Пугачёвой. Внук Примадонны, сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, долгое время оставался в тени своей звёздной семьи. В мире, где каждый шаг фиксируется камерами папарацци, а семейные тайны становятся достоянием ток-шоу, Дени всегда казался самым тихим и рассудительным. Повзрослев, он совершил самый неожиданный поступок: отказался от публичности и навязанных семейных ролей, выбрав право жить по-своему. О том, почему наследник Пугачёвой избегает лишнего внимания и чем он занимается сейчас, читайте в материале «Радио 1».



Как Дени Байсаров стал заложником конфликта родителей

В мае 1998 года в семье Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова родился сын, которого назвали Дени. Хотя официального брака между родителями не было, их союз освятил мусульманский обряд никах. Мальчика растили в любви и заботе, и многим казалось, что ему суждено стать связующим звеном между двумя культурами. Однако жизнь распорядилась иначе.

Руслан Байсаров с сыном Дени (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
Брак просуществовал пять лет. После развода за маленького Дени началась настоящая битва. Кристина хотела забрать сына в Америку. Руслан требовал, чтобы наследник оставался в России и воспитывался в традициях отца. Это был уже не просто развод — вся страна обсуждала столкновение двух миров. Суд вынес решение мудрое, но непростое: Дени сам решает, с кем проводить время. Мальчик выбрал обоих родителей, но фактически воспитывался и вырос в подмосковном поместье отца.

Как формировалась личность внука Аллы Пугачёвой

Детство Дени — это не история о золотом мальчике из звёздной семьи. Пока другие наследники именитых родителей мелькали на светских тусовках, он закалял характер в кадетском корпусе в Чечне. Этот опыт наложил отпечаток на всю его жизнь: Дени научился держать осанку и отвечать за свои слова. В Лондоне парень получил престижное образование в Oxford Study Courses, диплом бакалавра Оксфорда. Живя в британской столице, Дени не тратил время на вечеринки — он пробовал себя в предпринимательстве, открыв студию арт-терапии. Но в 2021 году он вернулся в Москву, чтобы развивать бизнес здесь.

Искусство Дени чувствовал всегда. Но не эстрадное, а визуальное, настоящее, с душой. В столице молодой коммерсант занялся организацией мероприятий и профессиональной фотографией. Одна из самых ярких его работ — паруса для регаты во Владивостоке, на которых ожили репродукции картин русского авангарда — от Казимира Малевича до Василия Кандинского. Это был личный манифест: за ним не просто фамилия, а реальное дело. Дени всегда был героем светских хроник.

Алла Пугачёва с внуком Дени Байсаровым (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Ему приписывали романы со Стефанией Маликовой и другими завидными невестами из МГИМО. Долгое время ходили слухи о его связи с Марией — девушкой из близкого окружения семьи. Однако их пути разошлись. Позже его заметили в компании Алины Шепель — роскошной блондинки с блестящим образованием. А потом Дени захлопнул дверь в мир, где всё было под прицелом камер. В 2022 году на его странице не осталось ни одного совместного фото. С того момента он словно растворился.

Видимо, желание сохранить личную жизнь в тайне стало для него важнее любого признания. То, что произошло в феврале 2022 года, удивило и именитую родню, и общественность. Когда его родственники покидали страну, Дени остался в Москве. Он не стал участвовать в спорах, не делал громких политических заявлений. Но одно его короткое интервью прогремело во многих новостных лентах. По данным TVCenter.ru, Дени Байсаров публично заявил, что остаётся в Москве, где у него любимое дело. Молодой человек недвусмысленно дал понять, что не намерен принимать участие в громких семейных «истериках».

«Я не хочу быть частью этого цирка», — спокойно, но твёрдо отрезал Байсаров.
Внук Примадонны публично отрекся от её мира. Для Аллы Борисовны, всегда считавшей близких и родных людей главной опорой, это прозвучало как приговор. После этого Дени разругался и со старшим братом Никитой Пресняковым. Тот уговаривал парня переехать в США, но диалог закончился крупным скандалом. С младшей сестрой Клавдией он поддерживает очень теплые отношения. Что касается общения с матерью — публично он его никак не комментирует.


Арсений Орлов

