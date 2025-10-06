Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить миллионные алименты
Певец Тимур Родригез подал иск в Пресненский суд Москвы. Он требует уменьшить размер алиментов на свою бывшую жену и их общих детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Starhit.ru».
После расторжения брака Родригез договорился выплачивать 1,5 миллиона рублей в месяц на детей и около 500 тысяч рублей на содержание Анны. Теперь он просит суд снизить общую сумму выплат в три раза — до 500 тысяч рублей ежемесячно.
Сообщается, что в сентябре суд получил от артиста два исковых заявления. В окружении пары поясняют, что Тимур изначально не соотнёс размер алиментов со своим финансовым положением и сейчас осознал, что не может нести такие расходы.
