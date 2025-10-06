Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить миллионные алименты

06 октября 2025, 12:00

Тимур Родригез (Фото: Instagram* @trodriguezzz)

Певец Тимур Родригез подал иск в Пресненский суд Москвы. Он требует уменьшить размер алиментов на свою бывшую жену и их общих детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Starhit.ru».