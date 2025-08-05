Заказчик требует от Галкина* придерживаться определенной идеологической линии: раскрыта шокирующая правда о грязных доходах комика
Юморист Михаил Грушевский в интервью «Комсомольской правде» выразил мнение, что сбежавший из России комик Максим Галкин* своими поступками и высказываниями выполняет заказы влиятельных спонсоров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Переезд Галкина* и заказчикиМаксим Галкин* уехал из России в марте 2022 года, вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, в Израиль. Позже, в связи с войной в стране, он переехал в США.
По словам Грушевского, некий заказчик требует от Максима Галкина* придерживаться определенной идеологической линии, и дело вовсе не в его личной гражданской позиции. Михаил выразил сомнение, что человек с таким образованием, как у Галкина*, может так однобоко воспринимать современную реальность. Он отметил, что комик не может не замечать сложностей, с которыми сталкивается Израиль, где он поселился и стал гражданином. Грушевский добавил, что это может не видеть лишь «дурак законченный», но Галкин* явно не может быть таким по определению. По мнению Михаила, линия поведения Галкина* свидетельствует о профессиональной отработке определенного сценария.
Замок семьи Галкина*Михаил Грушевский провел параллели между Максимом Галкиным* и актером, исполняющим заранее написанную роль, лишенным права на импровизацию. Он выразил сомнение в том, что комик действительно отказался от всего ради каких-то высоких идеалов. Примером тому служит величественный замок семьи Галкина* в деревне Грязь, с которым ему пришлось распрощаться. Галкин* потерял не только накопленное состояние, которое создавал долгие годы, но и любовь зрителей, а также блестящую карьеру.
Вряд ли будет брезговатьГрушевский не стал первым, кто высказывает предположения о спонсорах Галкина*. Ранее такие мысли озвучивал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он отмечал, что юмориста могут финансировать не только западные фигуры, но и олигархи, покинувшие Россию. По словам Рудченко, Галкин* делает русофобские шутки, исходя из своих коммерческих интересов. По его словам, Галкин* вряд ли будет брезговать подобными предложениями.
Финансирование ВСУМаксим Галкин* и его супруга Алла Пугачева оказались в центре нового скандала, связанного с возможной финансовой поддержкой украинской армии. Блогер и пранкер Сурен Каграманов сообщил, что недавно встретил звездное семейство в одном из ресторанов Лимасола, где они обсуждали с Виктором Карачуном, совладельцем супермаркета на Украине, способы оказания помощи армии.
Каграманов предположил, что, будучи гражданами России, Галкин* и Пугачева могут искать способы перевода средств, которые в условиях официального запрета могут быть осуществлены только наличными. После этой встречи совладельцы магазина якобы закупили новую партию вооружения для украинских военных.
Это не первый случай, когда звездное семейство подозревают в финансировании украинских военных. Ранее они были обвинены в поддержке фондов, которые, по заявлению критиков, вместо помощи беженцам направляют средства на нужды ВСУ.
Вопросы о его истинной позицииНа протяжении последних двух лет Максим Галкин* активно выражает свою поддержку украинскому народу, участвуя в праздниках и с удовольствием общаясь на украинском языке. Его выступления и высказывания не оставляют сомнений в его позиции. Некоторые пользователи социальных сетей отмечают, что для них это не стало неожиданностью.
«Кто-то удивлен? Они еще в 2014 году выходили на сцену в желто-синем», – пишут они.
На одном из своих концертов Галкин* появился перед зрителями в жовто-блакитном одеянии, что произошло вскоре после трагического теракта, унесшего жизнь журналистки Дарьи Дугиной. Эти действия артиста вызывают горячие обсуждения и критику в обществе, поднимая вопросы о его истинной позиции и мотивах.
Русофобские шуткиМаксим Галкин*, стремясь завоевать уважение западной аудитории, на своих концертах всё чаще использует русофобские шутки, которые уже успели наскучить русскоязычным эмигрантам. В своих социальных сетях он пытается продемонстрировать кадры с «популярных» выступлений, убеждая публику в своей востребованности. Однако на видео создаётся впечатление многолюдных залов, в то время как реальная посещаемость оставляет желать лучшего.
Судя по данным с сайтов продажи билетов, интерес к его выступлениям у русскоязычной аудитории заметно снизился, и Галкин* вынужден создавать видимость успеха за границей, чтобы хоть как-то заработать. В России у него не было таких проблем: его колкие шутки пользовались любовью зрителей, и никто не догадывался о его потенциальном предательстве.
Максим Галкин* признан иноагентом в РФ
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