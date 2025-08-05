Заказчик требует от Галкина* придерживаться определенной идеологической линии: раскрыта шокирующая правда о грязных доходах комика

05 августа 2025, 15:59

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Юморист Михаил Грушевский в интервью «‎Комсомольской правде» выразил мнение, что сбежавший из России комик Максим Галкин* своими поступками и высказываниями выполняет заказы влиятельных спонсоров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Переезд Галкина* и заказчики Замок семьи Галкина* Вряд ли будет брезговать Финансирование ВСУ Вопросы о его истинной позиции Русофобские шутки

Переезд Галкина* и заказчики

Максим Галкин* (Фото: Instagram**/maxgalkinru)



Замок семьи Галкина*

Вряд ли будет брезговать

Максим Галкин* (Фото: Instagram**/maxgalkinru)



Финансирование ВСУ

Максим Галкин* (Фото: Instagram**/maxgalkinru)



Вопросы о его истинной позиции

«Кто-то удивлен? Они еще в 2014 году выходили на сцену в желто-синем», – пишут они.

Максим Галкин* (Фото: Instagram**/maxgalkinru)



Русофобские шутки