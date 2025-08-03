«Превратила в ничтожество»: Аллу Пугачёву обвинили в уничтожении российской эстрады

03 августа 2025, 19:28

Раиса Жук заявила, что Пугачёва достигла величия благодаря интригам

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (maxgalkinru)

Почитательница творчества Владимира Высоцкого, Раиса Жук заявила, что певица Алла Пугачёва достигла величия лишь благодаря умению «плести» интриги, а не таланту. Слова москвички приводит «Экспресс-газета».





Пугачёва после своего отъезда за рубеж столкнулась со шквалом критики. Примадонну осуждают не только бывшие поклонники, но и знаменитости. Ранее об Алле Борисовне нелестно высказалась актриса Раиса Рязанова, рассказав, что артистка абсолютно не ценила публику. Позже музыкальный критик Сергей Соседов, когда-то считавший себя ярым поклонником Примадонны, раскрыл все её недостатки.



Москвичка Раиса Жук и вовсе обвинила Пугачёву в уничтожении российской эстрады.

«Она вообще никто, я удивляюсь, что её Примадонной называли. Мужчин, с которыми пела, она всех превратила в ничтожество, а женщин на сцене просто блокировала», — заявила девушка.

