«Отношение поменялось»: Шаляпин о Собчак, с которой провел VK Fest

05 августа 2025, 12:42

Шаляпин признался, что изменил отношение к Собчак после VK Fest

Прохор Шаляпин и Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Российский певец Прохор Шаляпин в интервью с NEWS.ru рассказал о своем восхищении телеведущей Ксенией Собчак после их встречи на VK Fest. Перед концертом, который проходил в подмосковном госпитале для раненых участников СВО, он отметил, что считает Собчак умной и проницательной личностью. Шаляпин выразил желание записать с ней совместную песню.







«Я проникся к ней. Она действительно умна и очень проницательна. Бесполезно пытаться что-то скрыть — она видит насквозь. У нее такой тип мышления, она очень умный человек», — поделился артист.

«С удовольствием записал бы с ней дуэт. Она дала мне карт-бланш, когда мы провели VK Fest вместе. Я думаю, что могла бы сказать: «Не хочу работать с Прохором», но она профессионально подошла к этому, и мне было с ней комфортно», — отметил он.