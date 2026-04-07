Закрытая жизнь и тайная жена: биография и карьера звезды сериалов «Невский» и «Слово пацана» Антона Васильева. Что известно о его супруге?
Антон Александрович Васильев — российский актер театра и кино, получивший широкую известность благодаря ролям в популярных сериалах «Невский», «Звоните ДиКаприо!», «Хрустальный» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Долгое время артист тщательно скрывал личную жизнь: никто не знал, что у него есть супруга. Позже стало известно, что его жена старше его на 11 лет. 8 апреля актеру исполняется 42 года. О его творческом пути, биографии и семье — в материале «Радио 1».
Биография Антона Васильева: детство и образованиеАнтон Васильев родился 8 апреля 1984 года в Ленинграде. Его родители не имели отношения к творческой среде: отец работал инженером, мать — учителем. Тем не менее атмосфера города с богатой архитектурой и культурным наследием оказала влияние на формирование его интереса к искусству.
По настоянию семьи Васильев посещал подготовительные курсы в Институте сервиса и экономики. Однако вступительные экзамены он не сдал и решил попробовать силы в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
К этому моменту у него уже имелся сценический опыт: еще в школьные годы он занимался в Театре юношеского творчества, где впервые ощутил успех после выступлений на сцене.
В СПбГАТИ Васильев учился на курсе Вениамина Фильштинского. Он активно посещал занятия по актерскому мастерству, сценической речи и танцу, однако лекционные занятия нередко пропускал. Позже актер признавался, что осознал ценность этих дисциплин лишь спустя время.
Театральная карьера: от Риги до московских сценВ 2006 году Антон Васильев получил диплом и начал профессиональную карьеру. Первым местом работы стал Рижский русский театр имени А. П. Чехова, где он служил в течение года.
Затем актер вернулся в Санкт-Петербург и выступал на сценах различных театров. В 2010 году он переехал в Москву, рассчитывая расширить творческие возможности, и начал работать на сцене учебного театра «На Моховой».
Постепенно Васильев закрепился в столичной театральной среде, начал участвовать в антрепризных проектах, продолжая играть и в родном городе. В Театре на Литейном он исполнил роль Гемона в постановке «Антигона», а в «Мюзик-холле» сыграл Эдди в спектакле «Бешеные псы».
Актер также вошел в труппу МХТ имени А. П. Чехова, где исполнил роли в спектаклях «Зойкина квартира», «Мертвое тело» и «Жаворонок».
Значимый этап карьеры связан с театром «7-я студия» под руководством Кирилла Серебренникова. Васильев стал одним из ведущих актеров труппы и участвовал в ключевых постановках, включая «Отморозки», «Идиоты» и «Мертвые души».
Кинокарьера: от «Невского» к признанию в индустрииНесмотря на активную театральную деятельность, широкая известность пришла к Антону Васильеву в 2016 году после выхода сериала «Невский». Роль оперативника Павла Семенова обеспечила ему популярность и узнаваемость среди широкой аудитории.
Сам актер изначально скептически относился к жанру криминального детектива, однако именно этот проект принес ему финансовую стабильность и открыл новые профессиональные перспективы.
Окончательное признание как драматического актера Васильев получил в 2021 году после выхода сериала «Хрустальный». В нем он исполнил роль следователя с тяжелым психологическим прошлым. Актер отмечал, что работа над образом оказалась крайне эмоционально сложной и потребовала значительных внутренних ресурсов.
После успеха «Хрустального» предложения о съемках стали поступать регулярно. Васильев сыграл сотрудника милиции Ильдара в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», принял участие в драме «Открытый брак», а также исполнил роль в авторском фильме «Одним днём».
К началу 2026 года фильмография актера насчитывает более 70 проектов.
Личная жизнь Антона Васильева: тайный брак и семьяАнтон Васильев сознательно избегает публичных обсуждений личной жизни. Он считает эти темы не публичными, поэтому долгое время не раскрывал информацию о своей семье.
Лишь в 2022 году в СМИ появились сведения о его супруге. Журналисты опубликовали фотографии жены актера — Аллы (Алены) Прокопович. Известно, что она старше Васильева на 11 лет и окончила Университет экономики и финансов.
Актер познакомился с будущей супругой на концерте. Общение быстро переросло в роман, а затем — в брак. Официально зарегистрировать отношения пара решила после рождения детей. В семье воспитываются две дочери: старшая Полина и младшая Ульяна, которая младше сестры на шесть лет.
Антон Васильев ведет закрытый образ жизни и редко делится подробностями. Из-за этого актер испытывает определенные сложности в общении с поклонниками. Ведение аккаунтов и взаимодействие с аудиторией он доверил своему младшему брату Павлу Васильеву, который занимается музыкой и преподает в школе диджеев.
Антон Васильев сейчас: новые проекты и активные съемкиВ последние годы Антон Васильев сохраняет высокий темп работы и активно участвует в новых проектах. В 2024 году он появился в семейной комедии «Не скажу», где сыграл вместе с Марией Андреевой, Степаном Девониным и Анной Рыцаревой.
Основную часть времени актер посвящает съемкам. Он продолжает работу над сериалом «Невский. Месть Архитектора», а также задействован в многосерийном фэнтези-проекте «Наследники. Дар крови», где его партнерами стали Оксана Акиньшина и Екатерина Вилкова.
Кроме того, Васильев исполнил главные роли в ироническом детективе «Грабитель» и криминальной комедии «Свидетели».
На студии «Ленфильм» прошли съемки приключенческой саги «Витязи», в которой вместе с ним сыграли Юрий Колокольников, Иван Добронравов, Владимир Епифанцев и Виктория Исакова. Тема древнерусских героев получила развитие и в фантастическом фильме «Стальное сердце», где партнерами Васильева стали Никита Ефремов, Владимир Любимцев и Марк-Малик Мурашкин.
В августе состоялась премьера комедийной мелодрамы «Тополиный пух», где главные роли исполнили Антон Лапенко и Аглая Тарасова. Васильев вновь появился в образе сотрудника правоохранительных органов. В саундтрек фильма вошла одноименная композиция группы «Иванушки International», а в камео принял участие Андрей Григорьев-Апполонов.
Таким образом, Антон Васильев продолжает активно развивать карьеру, оставаясь востребованным актером как в телевизионных проектах, так и в полнометражном кино.