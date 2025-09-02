«Залезал ко мне в трусы»: обвинила Табакова в домогательствах и забеременела от Янковского. Громкие скандалы Елены Прокловой
Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова начала путь в искусстве еще в детстве. Она рано стала известной благодаря кино и долгие годы считалась символом «идеальной матери и хозяйки» на экране. Позднее актриса откровенно рассказала о тяжелых испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться. 2 сентября ей исполняется 72 года. О карьере актрисы и личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Елены Прокловой: детство и юностьЕлена Игоревна Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Ее отец преподавал в Военно-политической академии имени Ленина, а мать работала школьной учительницей. В четыре года девочку отдали в спортивную гимнастику, и уже в пять она начала получать награды на соревнованиях. В 11 лет Проклова получила звание мастера спорта.
В подростковом возрасте она заинтересовалась кино. Окончив школу экстерном, Елена поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова, а после выпуска была принята в труппу театра.
Карьера Елены ПрокловойВпервые на экране Елена появилась в 12 лет в фильме Александра Митты «Звонят, откройте дверь». Картина получила высокие оценки, а сама юная актриса была представлена на Венецианском кинофестивале в категории «Детские фильмы». Зрителям Проклова запомнилась в роли Герды в «Снежной Королеве». После окончания вуза она сыграла Таню Фешеву в фильме «Единственная», а затем появилась в культовых картинах «Мимино» и «Ключ без права передачи».
Не менее известной стала работа актрисы в музыкальном фильме «Собака на сене», где она исполнила роль служанки Марселы.
Личная жизнь Елены Прокловой: роман с Олегом Янковским и абортПервым мужем Елены Прокловой стал режиссёр-документалист Виталий Мелик-Карамов. В семье родилась дочь Арина. Однако сохранить брак супругам не удалось, и они разошлись. На протяжении жизни за актрисой ухаживали многие известные мужчины. Среди них был и актёр Олег Янковский, который в тот период состоял в браке. Проклова забеременела от него, но решила сделать аборт, чтобы не разрушать семью Янковского.
«Это был мой второй серьезный аборт. Я делала его 2 сентября, в день своего рождения. Это был тяжелейший день рождения в моей жизни», — признавалась артистка.
Второй муж Прокловой — врач Александр Савелов-Дерябин. Их союз не выдержал испытания трагедией: вскоре после рождения скончались их новорождённые близнецы. Позднее актриса вышла замуж за Андрея Тришина. В этом браке родился ребёнок, который прожил всего несколько дней. Несмотря на тяжёлую утрату, пара сохранила отношения и позже стала родителями дочери Полины. В 2015 году супруги развелись, однако остались в тёплых отношениях.
«Я пообещала до конца своих дней соблюдать его интересы, быть рядом в беде и радости. И я не хочу пробовать никаких новых отношений. Наконец-то настал возраст, когда все время можно посвятить себе», — говорила актриса.Актриса открыто признавалась, что у неё было много романов, однако интимная близость всегда вызывала страх. Первый опыт, по её словам, оказался разрушительным.
«Во взрослую жизнь меня окунули, как в лужу с грязью», — сказала она.
Скандал с обвинениями в домогательствахВ 2021 году Елена Проклова оказалась в центре общественного внимания после откровенного признания в эфире шоу «Секрет на миллион». Она рассказала, что в 15 лет подверглась сексуальным домогательствам со стороны известного актёра, имя которого сначала не раскрывала.
«Я в жизни не забуду его лицо и глаза синие, улыбку отвратную. Это однозначно было извращение. Ну как, это маленькая девочка, что ты делаешь? Он залезал ко мне в трусы — что это ещё, как не извращение?», — вспоминала Елена.Позже Проклова заявила, что речь шла об Олеге Табакове. По её словам, он на протяжении двух лет позволял себе непристойные действия, убеждая юную актрису, что подобное поведение «нормально для взрослых».
Откровение вызвало широкий общественный резонанс и разделило зрителей на тех, кто поддержал актрису, и тех, кто подверг её слова сомнению.
«Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ, он позвал ее на главную женскую роль в спектакле "Отец", который шел в "Табакерке". Я тогда уже родила сына, и мы прекрасно общались, к нам приходил ее муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче — посмотрите ее интервью. Поэтому давайте не додумывать за нее», — отметила вдова Табакова Зудина.
Реакция коллег на признания Елены ПрокловойИстория с откровениями Елены Прокловой о домогательствах со стороны Олега Табакова вызвала широкий общественный резонанс и разную реакцию в профессиональной среде. Актриса Лия Ахеджакова назвала поступок Прокловой по отношению к памяти мэтра «омерзительным». Сергей Никоненко высказал мнение, что артистка «переступила через совесть ради денег», а режиссёр Сергей Соловьёв оценил высказывания актрисы как «маразм».
Телеведущая Ольга Спиркина также высказалась о ситуации, подчеркнув, что сама была свидетельницей романа между Прокловой и Табаковым. По её словам, не было оснований спустя годы использовать эти воспоминания в качестве мести или ради пиара. Негативные оценки в адрес актрисы звучали и ранее. Продюсер Марк Рудинштейн ещё при жизни называл Проклову «разгильдяйкой с плохой репутацией», утверждая, что в молодости она вела себя легкомысленно.
Позднее Елена Проклова также ответила критикам, отметив, что общественность почему-то не возмущалась, когда Марина Зудина вышла замуж за Олега Табакова, находясь в молодом возрасте. Однако поклонники подчеркнули, что роман начался, когда Зудина уже была студенткой, а не подростком.
Вечеринки и слухи о «закрытых компаниях»Позже в прессе появились новые заявления о молодости актрисы. Внучка актрисы МХТ Раисы Максимовой в эфире программы «Малахов» рассказала, что её бабушка и Проклова устраивали «закрытые вечеринки» с участием известных артистов и представителей культурной элиты. Елена Проклова опровергла подобные слухи. По её словам, встречи действительно проходили после спектаклей, но они носили исключительно дружеский характер.
«У нас никогда не было вакханалий. Да, мы любили собираться после спектаклей. Это было нормальное человеческое общение без эпатажа», — подчеркнула она.
Здоровье Елены ПрокловойВ последние годы Елена Проклова не раз сталкивалась с серьезными заболеваниями. В 2017 году она сообщила, что страдает тяжелой формой астмы. Тогда же артистка призналась, что составила завещание из-за рака. В 2022 году актриса перенесла инсульт. Состояние ухудшилось во время поездки на спектакль, но Проклова все же вышла на сцену, несмотря на сильное головокружение.
В 2023 году она продолжила работать даже со сломанной ногой. После операции с установкой пластины Елена быстро вернулась к гастролям.