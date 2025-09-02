02 сентября 2025, 17:21

Елена Проклова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова начала путь в искусстве еще в детстве. Она рано стала известной благодаря кино и долгие годы считалась символом «идеальной матери и хозяйки» на экране. Позднее актриса откровенно рассказала о тяжелых испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться. 2 сентября ей исполняется 72 года. О ​карьере актрисы и личной жизни, расскажет «Радио ​1».





Содержание Биография Елены Прокловой: детство и юность Карьера Елены Прокловой Личная жизнь Елены Прокловой: роман с Олегом Янковским и аборт Скандал с обвинениями в домогательствах Реакция коллег на признания Елены Прокловой Вечеринки и слухи о «закрытых компаниях»

Здоровье Елены Прокловой

Биография Елены Прокловой: детство и юность

Карьера Елены Прокловой

Елена Проклова (фото: РИА Новости / РИА Новости)



Личная жизнь Елены Прокловой: роман с Олегом Янковским и аборт

«Это был мой второй серьезный аборт. Я делала его 2 сентября, в день своего рождения. Это был тяжелейший день рождения в моей жизни», — признавалась артистка.

«Я пообещала до конца своих дней соблюдать его интересы, быть рядом в беде и радости. И я не хочу пробовать никаких новых отношений. Наконец-то настал возраст, когда все время можно посвятить себе», — говорила актриса.

«Во взрослую жизнь меня окунули, как в лужу с грязью», — сказала она.

Скандал с обвинениями в домогательствах

«Я в жизни не забуду его лицо и глаза синие, улыбку отвратную. Это однозначно было извращение. Ну как, это маленькая девочка, что ты делаешь? Он залезал ко мне в трусы — что это ещё, как не извращение?», — вспоминала Елена.

Елена Проклова (фото: РИА Новости / РИА Новости)



«Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ, он позвал ее на главную женскую роль в спектакле "Отец", который шел в "Табакерке". Я тогда уже родила сына, и мы прекрасно общались, к нам приходил ее муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче — посмотрите ее интервью. Поэтому давайте не додумывать за нее», — отметила вдова Табакова Зудина.

Реакция коллег на признания Елены Прокловой

Вечеринки и слухи о «закрытых компаниях»



«У нас никогда не было вакханалий. Да, мы любили собираться после спектаклей. Это было нормальное человеческое общение без эпатажа», — подчеркнула она.

Здоровье Елены Прокловой