Мизулина пожаловалась в СК на концерт Егора Крида, сравнив его с голой вечеринкой

02 сентября 2025, 16:30

Егор Крид (Фото: Телеграм/egorkreed)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась в СК и Генпрокуратуру на концерт певца Егора Крида в «Лужниках», сравнив его с голой вечеринкой.





Возрастное ограничение шоу было 12+, однако оно не соответствовало этой маркировке. Взрослые зрители, посетившие мероприятие со своими детьми, пожаловались на раскованные движения полуголых танцовщиц на сцене. Особенное недовольство вызвал номер под песню «Мало», во время которого артист страстно целовался с девушкой в коротких шортах и маленьком топике, забравшейся на него сверху.



Теперь не исключено, что все это расценят как «умышленные развратные действия в отношении несовершеннолетних». Если вину исполнителя хита «Сердцеедка» докажут, он заплатит штраф до 50 тысяч рублей. Также могут временно приостановить его деятельность на срок до трех месяцев.

«Тысячи писем в последние дни в связи с «голой вечеринкой» на сцене «Лужников» на концерте скамера Егора Крида. Многие из писем — от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и увидели на сцене развратные действия. <…> Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?» — написала невеста SHAMAN в своем телеграм-канале.