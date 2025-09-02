Продюсер Максим Фадеев закрыл лейбл Red Sun из-за убытков
Музыкальный продюсер Максим Фадеев закрыл лейбл Red Sun, на который был подписан рэпер Никита Раскольников, наиболее известный как РАСКОЛЪ. Бизнес оказался убыточным, сообщает телеграм-канал Mash.
Компания появилась на свет в 2017-м. В то время Фадеев утверждал, что составит конкуренцию Black Star, Gazgolder и другим известным объединениям. Несмотря на запись альбомов и съемку клипов, проект не смог выйти даже на самоокупаемость.
В итоге Фадеев подал заявление в ФНС о закрытии Red Sun. Одновременно был ликвидирован и его продюсерский центр Malfa, о роспуске которого он объявлял в прошлом году. Причина так же заключается в нерентабельности.
Ранее стало известно, что продюсер переделал свою виллу на Бали обратно в бутик-отель. На обустройство он потратил около 6 миллионов долларов.
