Нерожденные дети и черные маги: запутанная жизнь Алексы и слухи о разводе с мужем, которого она увела у беременной невесты
Певица Алекса после длительного перерыва вновь привлекла внимание общественности. Сначала она шокировала поклонников сообщением о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым в своём блоге. Спустя время звезда заявила, что её аккаунт взломалии, а семья не распадалась. Так что же произошло на самом деле — неудачная шутка хакеров, пиар-ход или в отношениях артистки действительно наступила кризисная пора? Подробности — в материале «Радио 1».
Развод Алексы с супругом: что известноАлекса и Вячеслав Дайчев сыграли свадьбу в 2024 году, через три года после рождения общей дочери Адрианы.
«Не стану говорить лишних слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А дальше каждый идёт по своему пути», — сообщила Алекса о расставании на странице в социальной сети.После певица опровергла эту информацию. Подписчики заподозрили что-то неладное, писали о неадекватном поведении Алексы и припомнили скандал, связанный с бывшей девушкой Вячеслава.
«Бумеранг долетел»
Алекса стала встречаться с Дайчевым, когда его бывшая невеста Александра Сивкова находилась на пятом месяце беременности. Ни певицу, ни её возлюбленного это не смутило, и вскоре Вячеслав бросил Александру.
«Мой мир разрушился. Мне очень больно», — признавалась тогда девушка.Алекса столкнулась с волной критики, но вскоре её ждали куда более серьёзные испытания. Певица перенесла две замёрзшие беременности. Одна из них произошла до рождения Адрианы, вторая — после.
«Бумеранг всё-таки долетел», — написал один из интернет-пользователей в комментариях.Справившись с утратой, артистка заявила, что потеря нерождённых детей сделала её только сильнее.
Конфликт Алексы с матерью супруга
На протяжении нескольких лет у Алексы были конфликты с матерью Дайчева — Лилией Соловьёвой. По словам женщины, невестка так и не смогла смириться с тем фактом, что Лилия заботится о старшем внуке, которого родила брошенная её сыном Сивкова.
Алекса утверждала, что свекровь невзлюбила её с самого начала и даже обращалась за помощью к чёрным магам. Певица запретила Соловьёвой общаться с Адрианой. Кроме того, Лилия Соловьева обвинила супругов в том, что они оформили на неё бизнес. Якобы из-за этого она оказалась в долгах. По её словам, она вынуждена была бороться с налоговыми обязательствами на сумму 3 миллиона рублей, которые легли на её плечи.