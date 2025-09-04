04 сентября 2025, 16:35

Певица Алекса (Фото: Instagram*, @aleksa_official)

Певица Алекса после длительного перерыва вновь привлекла внимание общественности. Сначала она шокировала поклонников сообщением о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым в своём блоге. Спустя время звезда заявила, что её аккаунт взломалии, а семья не распадалась. Так что же произошло на самом деле — неудачная шутка хакеров, пиар-ход или в отношениях артистки действительно наступила кризисная пора? Подробности — в материале «Радио 1».





«Не стану говорить лишних слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А дальше каждый идёт по своему пути», — сообщила Алекса о расставании на странице в социальной сети.

«Мой мир разрушился. Мне очень больно», — признавалась тогда девушка.

Алекса с дочерью Адрианой (Фото: Instagram*, @aleksa_official)



«Бумеранг всё-таки долетел», — написал один из интернет-пользователей в комментариях.

