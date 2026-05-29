Замуж за племянника Сталина, слухи о романе с Березовским и месть бывшего: кого на самом деле выбрала Арина Шарапова?
Миллионы зрителей привыкли видеть Арину Шарапову спокойной, уверенной и неизменно доброжелательной. Кажется, будто её жизнь всегда была похожа на красивую телевизионную картинку: успешная карьера, популярность, признание и семейное счастье. Но за этой безупречной улыбкой долгие годы скрывались болезненные расставания, предательства, громкие слухи и настоящие жизненные драмы. Ей приписывали роман с Борисом Березовским, обвиняли в карьерных интригах, обсуждали её браки и разводы. Она уходила с федеральных каналов, начинала всё заново в провинции и снова возвращалась на вершину. А своё настоящее счастье нашла только после череды ошибок и разочарований. Подробнее — в материале «Радио 1».
Девочка с Востока, которая случайно попала на телевидениеДетство Арины Шараповой прошло далеко от Москвы. Отец будущей телеведущей был дипломатом, поэтому семья часто жила на Востоке. Позже она признавалась: именно там научилась главному искусству — общению с людьми. На восточных базарах нельзя было просто купить товар и уйти. Нужно было разговаривать, слушать продавца, торговаться, участвовать в маленьком спектакле жизни.
Но восточная экзотика имела и обратную сторону. Шарапова до сих пор вспоминает скорпионов, которые заползали в дом. Несмотря на это, Восток навсегда остался для неё местом особого тепла и воспоминаний.
Когда семья вернулась в Москву, Арина попала в элитную столичную школу, где учились дети известных фамилий. Подростком она вовсе не была пай-девочкой: могла вместе с друзьями бегать по кладбищу и сбивать фонари. Однако опасную грань всё же не перешла.
После школы Шарапова поступила на философский факультет МГУ, работала библиотекарем, затем училась в инязе. Телевидение в её планы не входило вообще. Всё решил случай.
Однажды в РИА «Новости», где она тогда работала, проходил кастинг телеведущих. Шарапова просто проходила мимо кабинета, когда её заметили и предложили попробовать. Она согласилась скорее ради шутки — и неожиданно для самой себя получила работу. Так началась история одной из самых узнаваемых телеведущих страны.
Как Шарапову переманили на Первый каналНастоящая известность пришла к Арине Шараповой после работы в программе «Вести» на РТР. Её спокойная манера подачи новостей резко отличалась от привычного телевизионного стиля 90-х. Очень скоро за телеведущую началась настоящая борьба.
На Первый канал её приглашали лично Константин Эрнст и Борис Березовский, который в тот период имел огромное влияние на российское телевидение. Переход Шараповой вызвал громкий скандал. Руководитель ВГТРК Олег Попцов счёл её уход предательством и, по воспоминаниям телеведущей, долго не подписывал заявление об увольнении. Но на Первом канале всё оказалось далеко не так идеально, как выглядело со стороны.
Слухи о романе с БерезовскимВ конце 90-х имя Арины Шараповой регулярно появлялось в светской хронике. И почти всегда рядом фигурировал Борис Березовский. Газеты писали о роскошных подарках, дорогих украшениях, яхтах и тайном романе телеведущей с олигархом. История обрастала всё более фантастическими подробностями.
Сама Шарапова эти слухи никогда особенно не комментировала. Позже она лишь с иронией вспоминала, что рядом с невысоким Березовским ей было неловко стоять из-за собственной высокой фигуры.
Главным аргументом против сплетен телеведущая называла другое: все женщины Березовского после расставаний оставались обладательницами роскошных домов, драгоценностей и огромных состояний. У неё же ничего подобного не появилось. При этом о самом бизнесмене Шарапова всегда отзывалась уважительно и тепло.
Первый брак: любовь, которая не выдержала взросленияВпервые Арина вышла замуж совсем юной — в 18 лет. Её избранником стал студент МГИМО Олег Борушко. Это была настоящая студенческая любовь — бурная, эмоциональная и абсолютно искренняя. Родители пытались осторожно предостеречь дочь от слишком раннего брака, но быстро поняли: переубедить её невозможно.
Через два года у пары родился сын Данила. Казалось, впереди — долгая счастливая жизнь. Но семейная сказка закончилась неожиданно быстро. Позже Шарапова честно признавалась: она просто не понимала, что любовь со временем меняется. Ей хотелось постоянного эмоционального фейерверка, а когда страсти стали тише, ей показалось, что чувства исчезли совсем. В итоге именно она стала инициатором развода. Сегодня телеведущая говорит, что, будь тогда чуть мудрее, возможно, смогла бы сохранить этот брак.
Замуж за племянника семьи СталинаПосле первого развода Арина Шарапова переживала тяжёлый период, но вскоре в её жизни появился журналист Сергей Аллилуев — племянник Надежды Аллилуевой, жены Иосифа Сталина.
Их роман развивался стремительно: уже через несколько дней они начали жить вместе. Со стороны этот союз выглядел очень ярким. Но внутри отношения постепенно превращались в постоянное противостояние. Оба были эмоциональными, упрямыми и не желали уступать.
Шарапова ревновала мужа, он раздражался из-за её карьерных амбиций и телевизионной занятости. Аллилуеву хотелось видеть жену дома, а не на экране. Брак продержался семь лет и закончился громким расставанием. Позже бывший супруг прямо говорил: главной причиной развода стало неумение Арины идти на компромиссы.
Скандальный роман с продюсером и крах карьерыТретья большая любовь телеведущей оказалась, пожалуй, самой болезненной. Продюсер Кирилл Легат буквально перевернул её жизнь. Ради него Шарапова ушла с Первого канала на НТВ, поверив, что наконец встретила мужчину своей судьбы. Легат создал для неё авторскую программу «Арина», они вместе работали, строили планы и практически не расставались.
Но именно совместная работа в итоге всё разрушила. Проект быстро закрыли, отношения начали трещать по швам, а вскоре телеведущая ушла от продюсера. И тогда, как рассказывала сама Шарапова, начались серьёзные проблемы.
По её словам, бывший возлюбленный сделал всё, чтобы перекрыть ей дорогу на федеральное телевидение. Неожиданно перед ней стали закрываться двери каналов, а карьера фактически рухнула. Шараповой пришлось уехать работать в Красноярск и практически заново строить своё имя.
Мужчина, с которым она наконец стала счастливойКогда казалось, что личная жизнь окончательно превратилась в череду разочарований, судьба приготовила для Арины Шараповой совсем другую встречу.
С Эдуардом Карташовым её познакомили друзья. Бывший офицер ВМФ, физик-ядерщик и бизнесмен оказался полной противоположностью всем мужчинам, которых она встречала раньше. Он не устраивал громких сцен, не ревновал к карьере и не пытался соревноваться с её успехом.
Пока Шарапова работала в Красноярске, Карташов встречал её в аэропорту и провожал на рейсы. Спокойно, без лишних слов, просто находясь рядом. Именно это спокойствие в итоге оказалось для неё важнее бурных страстей.
Когда телеведущей предложили вернуться на Первый канал вести «Доброе утро», Эдуард сделал ей предложение. На этот раз она не сомневалась ни секунды.
Любовь, которая выдержала всёСегодня Арина Шарапова признаётся: только с четвёртым мужем она поняла, что такое настоящий союз двух взрослых людей. Они вместе уже больше четверти века. За это время телеведущая, когда-то болезненно отстаивавшая лидерство в отношениях, научилась совсем другому — доверию, спокойствию и умению уступать. И, возможно, именно поэтому её нынешний брак оказался самым крепким.
История Арины Шараповой — это не только история телевизионной звезды. Это история женщины, которая прошла через громкие слухи, тяжёлые расставания, карьерные падения и всё же сумела найти своё счастье.
И теперь её знаменитая улыбка выглядит уже совсем иначе — не телевизионной маской, а улыбкой человека, который слишком многое пережил, чтобы больше не бояться жизни.