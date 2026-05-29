Пётр Чернышёв приехал на могилу Заворотнюк во вторую годовщину её смерти
На Троекуровском кладбище во вторую годовщину смерти Анастасии Заворотнюк родные и близкие пришли почтить её память. Муж актрисы Пётр Чернышёв, его дочь Мила и друзья семьи возложили цветы к могиле.
Как сообщает Life.ru, обилие роз покрыло место захоронения. Семилетняя Мила трогательно послала воздушный поцелуй маме.
Поклонники собрались у могилы с раннего утра, несмотря на плохую погоду и проливной дождь. Приехала и мама актрисы Валентина Борисовна. У могилы прошла панихида, люди установили шатёр, чтобы собраться и помянуть артистку пирогом.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая 2024 года. Врачи диагностировали у неё глиобластому головного мозга. Последнее время перед смертью актриса лечилась в частной клинике бесплатно — медики не брали деньги с семьи из уважения и любви к артистке. Родные Заворотнюк отказались использовать препарат, который специально для них разработали в московском Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта.
