«Нужно платить»: Александр Ревзин объяснил, почему у Пугачёвой сложная судьба
Режиссёр конкурсов «Детская Новая волна» и «Новая волна» Александр Ревзин объяснил, почему у Аллы Пугачёвой «сложная судьба».
В беседе с NEWS.ru постановщик назвал Примадонну одним из своих учителей, у которого многому научился.
«Уникального масштаба личность, сделала очень многое с точки зрения музыки. Она представляла своё время», — заявил Александр.Ревзин отметил, что Пугачёва записала огромное количество песен, работала с выдающимися композиторами и объединяла вокруг себя талантливых людей. Молодёжь, по его словам, вновь обращается к её творчеству.
«У таких личностей, как она, не бывает обычной судьбы. Потому что за каждую минуту славы ты должен заплатить. Платишь, как правило, здоровьем. Иногда жизнью. Это сложный вопрос. Алла — необычный человек с необычной судьбой», — сообщил эксперт.Режиссёр подчеркнул: только Создатель знает, что ждёт Пугачёву в будущем.