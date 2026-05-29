Жена Марата Башарова влепила ему пощечину из-за ревности к Топалову
Марат Башаров получил пощёчину от жены во время эмоциональной перепалки. Об этом сообщает Telegram-канал «Starhit.ru».
Участница шоу «Ставка на любовь» Ася Борисова испытала сильный приступ паники во время одного из заданий. Она попросила певца Влада Топалова подержать её за руку.
Этот момент не понравился мужу Аси — телеведущему Марату Башарову. Мужчина приревновал возлюбленную к коллеге. Между Башаровым и Борисовой вспыхнула ссора. Разговор быстро перешёл на повышенные тона.
В какой-то момент эмоциональная перепалка достигла пика — жена телеведущего нанесла ему удар. Башаров получил пощёчину от своей избранницы. Подробности конфликта и то, что именно спровоцировало рукоприкладство, организаторы шоу и участники не раскрывают.
Читайте также: