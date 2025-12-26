26 декабря 2025, 14:56

Жерар Депардье (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Жерар Депардье (полное имя — Жерар Ксавье Марсель Депардье) — один из самых известных актеров, чья фильмография насчитывает более 200 кино- и телевизионных проектов. Он стал символом французского кинематографа второй половины XX века и успешно реализовал себя как на родине, так и за её пределами. Однако в 2018 году он попал в крупный скандал: ряд девушек обвинили его в изнасиловании. О том, как актер живет сегодня, что известно о его судебных делах и сколько у него детей, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Жерара Депардье: трудное детство и происхождение Образование и начало актерской карьеры: юность Жерара Депардье Карьера Жерара Депардье во Франции Работа в сериалах и международная карьера Проекты Жерара Депардье в России и российское гражданство Первые обвинения Депардье в сексуальном насилии Новая волна обвинений и показания женщин Документальный фильм и новые заявления Судебные решения и истечение срока давности Открытое письмо Депардье Общественный резонанс и последствия Судебные слушания 2025 года и приговор Личная жизнь Жерара Депардье Жерар Депардье сегодня

Биография Жерара Депардье: трудное детство и происхождение

Жерар Депардье и кинорежиссер Клод Берри (фото: РИА Новости / С. Иванов)

Образование и начало актерской карьеры: юность Жерара Депардье

«Когда я был очень молод, я знал, что нравлюсь гомосексуалистам*. Когда мужчины подходили и просили секс*, я просил у них деньги», — поделился артист.

Жерар Депардье (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Карьера Жерара Депардье во Франции

Работа в сериалах и международная карьера

Жерар Депардье (фото: кадр из сериала «Граф Монте-Кристо»)

Проекты Жерара Депардье в России и российское гражданство

Переезды по регионам России

Жерар Депардье (фото: РИА Новости / Юлия Честнова)

Первые обвинения Депардье в сексуальном насилии

Новая волна обвинений и показания женщин

Документальный фильм и новые заявления

Жерар Депардье (фото: кадр из фильма «Беглецы»)

Судебные решения и истечение срока давности

Открытое письмо Депардье

«Я больше не могу допустить таких заявлений, которые я слышу и читаю о себе несколько месяцев. Я думал, что мне все равно, но нет, на самом деле нет. Это все до меня доходит. Хуже того, это уничтожает меня. Причинить вред женщине — это все равно что ударить собственную мать в живот», — написал актер.

Общественный резонанс и последствия

Судебные слушания 2025 года и приговор

Жерар Депардье (фото: кадр из фильма «Беглецы»)

Личная жизнь Жерара Депардье

«Когда она познакомилась со мной, я мало что знал. Это она меня всему научила – манерам, воспитанности… По сути, она позволила мне выразить все, что я носил в себе, не зная того… Без любви и терпения Элизабет не было бы Депардье-актера», — отмечал он.

Внебрачные дети и признанное отцовство

Жерар Депардье (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Романтические отношения после развода

«Я же мужчина. У меня могут быть увлечения. Но это проходит, а мои любимые женщины, что Элизабет, что Кароль, слишком ревнивы. Это их единственный недостаток. Я любил их, у нас была страсть, но ревность все разрушила», — заявил он.

Жерар Депардье сегодня