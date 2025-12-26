Занимался сексом за деньги и стал отцом двадцати детей: как живет французский актер Жерар Депардье и почему его обвиняют в изнасиловании?
Жерар Депардье (полное имя — Жерар Ксавье Марсель Депардье) — один из самых известных актеров, чья фильмография насчитывает более 200 кино- и телевизионных проектов. Он стал символом французского кинематографа второй половины XX века и успешно реализовал себя как на родине, так и за её пределами. Однако в 2018 году он попал в крупный скандал: ряд девушек обвинили его в изнасиловании. О том, как актер живет сегодня, что известно о его судебных делах и сколько у него детей, — в материале «Радио 1».
Биография Жерара Депардье: трудное детство и происхождениеЖерар Депардье родился 27 декабря 1948 года в городе Шатору, департамент Эндр, в центральной части Франции. Его отец, Рене Депардье, происходил из сельской среды, у него не было образования — он едва умел писать. Сначала Рене работал на семейной ферме, затем переехал в Шатору, где зарабатывал на жизнь ремеслом жестянщика.
Именно там он познакомился с будущей женой — Анной Марийе, которую чаще называли Лилетта. Пара поженилась в 1944 году, в период немецкой оккупации Франции.
Жерар стал третьим ребёнком в семье. У него есть старшие брат Ален и сестра Елена. В автобиографической книге Ça s’est fait comme ça («Так это было», 2014) актер писал, что его рождение не было желанным: во время беременности мать несколько раз предпринимала попытки избавиться от плода самостоятельно.
После окончания Второй мировой войны семья жила в тяжёлых условиях. Работы для жестянщика практически не было, мать занималась домашним хозяйством, а отец страдал от алкогольной зависимости. Позднее в семье родились ещё трое детей — Катрин, Франк и Эрик.
Учёба в школе давалась Депардье тяжело, в чем он обвинял семью и свою гиперэмоциональность. Школу он бросил рано и научился полноценно читать уже во взрослом возрасте.
Образование и начало актерской карьеры: юность Жерара ДепардьеВ подростковые годы Жерар зарабатывал нелегальными и опасными способами: занимался проституцией, участвовал в разграблении могил, контрабанде, угоне автомобилей и кражах. За одну из краж он провёл три недели в тюрьме. Позже он устроился работать в типографию Centre France и параллельно участвовал в подпольных боксёрских поединках.
«Когда я был очень молод, я знал, что нравлюсь гомосексуалистам*. Когда мужчины подходили и просили секс*, я просил у них деньги», — поделился артист.В 1965 году по приглашению знакомого, обучавшегося актёрскому мастерству, Депардье приехал в Париж. Впечатлённый театральной средой, он решил связать жизнь с профессией артиста и поступил на курсы драматического искусства Шарля Дюллена, а затем в Школу Жан-Лорана Коше.
Дебют в кино состоялся в 1967 году — в короткометражном фильме «Битник и пижон», где он сыграл битника. В последующие годы Депардье снимался в эпизодических ролях и играл в любительской труппе Café de la Gare.
Переломным моментом стало знакомство с режиссёром Бертраном Блие, который пригласил актёра на главную роль в фильме «Вальсирующие» (1974). Картина вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из самых обсуждаемых лент года, обеспечив Депардье первую волну популярности.
Карьера Жерара Депардье во ФранцииСотрудничество с Бертраном Блие продолжилось в нескольких проектах. Среди них — криминальная комедия «Холодные закуски», мелодрама «Вечернее платье», драма «Слишком красива для тебя», а также фильмы «Спасибо, жизнь», «Актеры» и «Сколько ты стоишь?», где Депардье неизменно исполнял ключевые роли.
В 1970-х годах актер часто играл персонажей, близких по социальному происхождению: боксёра без средств к существованию, мелкого преступника, выходца из бедной крестьянской семьи. Эти роли закрепили за ним репутацию актёра с мощной внутренней энергетикой и социальной достоверностью.
В 1980-х Депардье существенно расширил диапазон ролей. Он снялся в драме «Я вас люблю» и в фильме «Последнее метро», где сыграл вместе с Катрин Денёв. Позже последовали успешные комедии «Невезучие» и «Папаши», где он составил популярный дуэт с Пьером Ришаром.
Значимыми стали роли в фильмах «Жан де Флоретт», «Сирано де Бержерак», который принёс актёру международное признание, и ряде исторических и литературных экранизаций.
Работа в сериалах и международная карьераДепардье активно работал и в телевизионных проектах. В мини-сериале «Граф Монте-Кристо» (1998) он исполнил главную роль, а его сын Гийом Депардье сыграл героя в молодости. В сериале «Отверженные» (2000) актёр воплотил образ Жана Вальжана.
Параллельно он пробовал себя в режиссуре. В 1984 году снял фильм «Тартюф», а в 1999-м — «Мост меж двух берегов», где также исполнил главные роли.
Фактурная внешность и актёрская универсальность открыли Депардье путь в международные проекты. Среди наиболее известных — «Вид на жительство», «1492: Завоевание рая», «Человек в железной маске», «Жизнь Пи». Он также снимался в итальянских, британских, канадских и скандинавских проектах, включая «Нечестную конкуренцию», «Я — Дина», «Ограбление по-французски».
Проекты Жерара Депардье в России и российское гражданствоС 2000-х годов Депардье неоднократно работал в российских проектах, включая фильмы «Зависть богов», «Распутин», сериал «Убойная сила». Кроме того, Депардье стал гражданином Российской Федерации в начале января 2013 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Комментируя решение президента, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российское гражданство было предоставлено актеру за вклад в отечественную культуру и кинематограф. В частности, он отметил участие Депардье работе над образом Григория Распутина.
По словам самого актера, Владимир Путин лично связался с ним по телефону и пригласил в Россию. Паспорт РФ он получил уже вечером 5 января 2013 года. Столь оперативное предоставление иностранцу гражданства вызвало широкий общественный резонанс, поскольку стандартная процедура обычно занимает значительно больше времени.
Переезды по регионам России
Уже на следующий день после получения паспорта Жерар Депардье прибыл в Саранск. Власти Мордовии предложили ему жилье. В феврале 2013 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил Депардье ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном и присвоил ему звание почетного гражданина региона.
В 2018 году стало известно, что актер получил прописку в Новосибирске, где начал участвовать в деловых и культурных проектах.
Первые обвинения Депардье в сексуальном насилииЛетом 2018 года против актера подали заявление об изнасиловании. Потерпевшая, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что Депардье дважды принудил ее к интимной связи. Сообщалось, что девушка является дочерью знакомого актера, который просил помощи в ее кинокарьере.
Расследование было начато незамедлительно. Сам Депардье категорически отрицал обвинения, а его окружение выражало сомнение в их достоверности. После проведения проверок и допросов дело было закрыто.
В 2020 году заявительница подала гражданский иск, в связи с чем расследование возобновилось. Ситуация вновь получила широкую огласку, когда девушка публично раскрыла свое имя. Ею оказалась актриса Шарлотт Арнольд.
Новая волна обвинений и показания женщинВ 2023 году французские СМИ сообщили о новых обвинениях в адрес актера. Издание Mediapart опубликовало свидетельства 13 женщин, заявивших о домогательствах со стороны Депардье в разные годы на съемочных площадках.
По их словам, инциденты происходили на глазах коллег, которые никак не реагировали на происходящее. Одна из женщин отметила, что прикосновения носили систематический характер и сопровождались вульгарными комментариями. В ответ на жалобы, как утверждают пострадавшие, представители индустрии ограничивались фразой: «Это же просто Жерар».
Сам Депардье опроверг публикацию Mediapart и воздерживался от комментариев. Официально прокуратура Франции не выдвигала против него новых обвинений. Ранее актер сообщил о закрытии своего продюсерского проекта, объяснив это финансовыми потерями из-за остановки работы над фильмами.
Документальный фильм и новые заявленияВ конце ноября 2023 года телеканал France 2 показал документальный фильм в рамках программы «Дополнительное расследование». В нем прозвучали интервью с четырьмя женщинами, обвиняющими Депардье в сексуальном насилии.
Мэрилен Андрен заявила, что получила психологическую травму после инцидента на съемках фильма «Отдел 13» в 2009 году. Сара Брукс и Шарлотт Арнольд вновь обвинили актера в изнасиловании. Элен Даррас рассказала о домогательствах на съемках фильма «Дискотека» в 2008 году.
В декабре 2023 года испанская журналистка Рут Баса также обвинила актера в изнасиловании, утверждая, что инцидент произошел в Париже в 1995 году во время интервью. Еще одно заявление поступило от бывшей ассистентки Депардье, которая рассказала о домогательствах на съемках фильма «Волшебник и сиамцы» в 2014 году.
Судебные решения и истечение срока давностиВ январе 2024 года прокуратура Парижа прекратила расследование по заявлению Элен Даррас в связи с истечением срока давности. Однако вскоре появилось новое обвинение, связанное со съемками фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Художник-постановщик Амели заявила, что актер применил к ней физическую силу и касался ее тела. По ее словам, Депардье остановили охранники.
Открытое письмо ДепардьеВ октябре 2023 года актер опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro под заголовком «Я хочу наконец сказать вам правду». В нем он заявил, что обвинения разрушают его и что он не может больше оставаться в стороне.
«Я больше не могу допустить таких заявлений, которые я слышу и читаю о себе несколько месяцев. Я думал, что мне все равно, но нет, на самом деле нет. Это все до меня доходит. Хуже того, это уничтожает меня. Причинить вред женщине — это все равно что ударить собственную мать в живот», — написал актер.Он утверждал, что некая женщина сама пришла к нему добровольно, после чего заявила об изнасиловани, однако позже вернулась вновь.
Общественный резонанс и последствияСмерть актрисы Эмманюэль Дебевер в декабре 2023 года стала новым поводом для обсуждения. В 2019 году она обвиняла Депардье в домогательствах на съемках фильма «Дантон» в 1982 году. Доказательства тогда собрать не удалось.
10 декабря 2023 года государственная телекомпания France Télévisions объявила о прекращении показа фильмов с участием Депардье, заявив, что не намерена «прославлять» актера. При этом 50 деятелей культуры, включая Пьера Ришара и Карлу Бруни, выступили в его защиту, назвав Депардье выдающейся фигурой кино.
Судебные слушания 2025 года и приговорСлушания по делу о домогательствах на съемках фильма «Зеленые ставни» прошли в Париже в марте 2025 года. Амели вновь дала показания. Депардье признал факт прикосновений, но заявил, что они не носили сексуального характера.
Прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно. В мае суд удовлетворил это требование, назначив актеру условный срок, лишив его гражданских прав на два года и внеся в реестр сексуальных преступников.
Личная жизнь Жерара ДепардьеЖерар Депардье был официально женат один раз. Его супругой стала актриса Элизабет Гиньо, с которой он познакомился во время обучения на актерских курсах.
«Когда она познакомилась со мной, я мало что знал. Это она меня всему научила – манерам, воспитанности… По сути, она позволила мне выразить все, что я носил в себе, не зная того… Без любви и терпения Элизабет не было бы Депардье-актера», — отмечал он.Свадьба состоялась в 1970 году, но в 1996-м супруги развелись, хотя о расставании они объявили значительно раньше — еще в 1992 году.
В этом браке у пары родились двое детей — сын Гийом и дочь Жюли. Они оба стали актерами. Отношения Жерара Депардье с сыном Гийомом были сложными. У молодого артиста регулярно возникали проблемы с законом, а его публичный образ часто становился предметом обсуждений во французской прессе. В 2008 году Гийом Депардье скончался в возрасте 37 лет от тяжелого воспаления легких.
Внебрачные дети и признанное отцовство
Помимо детей, рожденных в официальном браке, Жерар Депардье признал еще двоих внебрачных детей. В 1992 году модель и актриса Карин Силла родила от него дочь Роксану. Позднее, в 2006 году, актриса камбоджийского происхождения Элен Бизо сообщила о рождении сына Жана.
При этом сам Депардье в интервью неоднократно заявлял, что у него может быть значительно больше наследников. По его словам, всего он является отцом около 20 детей от десяти разных женщин.
Романтические отношения после развода
После расставания с супругой Жерар Депардье состоял в длительных отношениях с французской актрисой Кароль Буке. Их роман продолжался с 1996 по 2005 год и активно освещался в светской хронике. Позднее актер предпочитал не афишировать личную жизнь, ограничиваясь редкими комментариями в прессе.
«Я же мужчина. У меня могут быть увлечения. Но это проходит, а мои любимые женщины, что Элизабет, что Кароль, слишком ревнивы. Это их единственный недостаток. Я любил их, у нас была страсть, но ревность все разрушила», — заявил он.
Жерар Депардье сегодняВ мае Жерар Депардье оказался в центре еще одного скандала. Его обвинили в нападении и избиении итальянского фотографа Рино Бариллари, которому на тот момент было 79 лет. Пострадавший широко известен в Италии и носит неофициальное прозвище «король папарацци».
Сам актер утверждал, что действовал в целях защиты своей спутницы — актрисы Магды Ваврусовой. По его версии, фотограф первым проявил агрессию, толкнув женщину. Инцидент стал предметом разбирательства полиции.
В начале 2025 года у Жерара Депардье возникли новые юридические сложности. Его обвинили в возможных налоговых махинациях, связанных с оформлением фиктивного проживания в Бельгии в 2013 году с целью уклонения от уплаты налогов во Франции.