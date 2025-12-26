Актер Михаил Боярский встретил 76-летие

26 декабря 2025, 12:15

Мушкетер Михаил Боярский встретил 76-летие

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

26 декабря 1949 года в Ленинграде родился Михаил Боярский — советский и российский актёр театра и кино. Сегодня артисту, прославившемуся ролью Д’Артаньяна в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», исполнилось 76 лет.