Актер Михаил Боярский встретил 76-летие
26 декабря 1949 года в Ленинграде родился Михаил Боярский — советский и российский актёр театра и кино. Сегодня артисту, прославившемуся ролью Д’Артаньяна в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», исполнилось 76 лет.
Как пишет Super, родители Михаила Сергеевича хотели, чтобы сын стал музыкантом, поэтому отдали его в музыкальную школу, где он занимался фортепиано. Но уже в десятилетнем возрасте Боярский впервые появился на экране, сыграв небольшую роль в картине «Спички детям не игрушка».
Окончив школу, он поступил в Ленинградский институт театра и вскоре его приняли в труппу театра имени Ленсовета.
Широкая известность пришла к актёру в 1974 году после комедии «Соломенная шляпа». Настоящую всесоюзную славу ему принесла роль Д’Артаньяна в экранизации «Д’Артаньян и три мушкетёра» — после успеха фильма Боярского стали активно приглашать в новые проекты.
В 1977 году Михаил Боярский женился на актрисе Ларисе Луппиан. В семье родились двое детей: сын Сергей и дочь Елизавета.
