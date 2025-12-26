«Человек с нестабильной психикой»: Бывшая жена Диброва заявила об угрозах в свой адрес

26 декабря 2025, 13:27

Бывшая жена Диброва Полина заявила об угрозах в свой адрес

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, что получает угрозы от Елены Товстик. Соответствующее заявление модель сделала в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».





Отвечая на вопрос ведущей , почему она не попыталась поговорить с Товстик лично после переезда в отдельный дом вместе с Романом, Диброва заявила, что опасается ее поведения.



