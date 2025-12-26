«Человек с нестабильной психикой»: Бывшая жена Диброва заявила об угрозах в свой адрес
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, что получает угрозы от Елены Товстик. Соответствующее заявление модель сделала в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».
Отвечая на вопрос ведущей , почему она не попыталась поговорить с Товстик лично после переезда в отдельный дом вместе с Романом, Диброва заявила, что опасается ее поведения.
«Я считаю, что Елена — человек с нестабильной психикой. Последнее, что я слышала, — она собирается вылить на меня кислоту», — сказала Полина.Также собеседница сообщила, что попросила Романа нанять ей охрану, поскольку боится возможных действий его бывшей жены. Сейчас, по ее словам, они с Товстиком арендуют дом.