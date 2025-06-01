Запрещенные вещества и скандал с Мизулиной: как Ева Карицкая переживала смерть Паши Техника и почему ей угрожают уголовным делом?

01 июня 2025, 20:18

Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

Россиянам Ева Карицкая, настоящее имя которой Карина Мельничук, стала известна после замужества с рэпером Пашей Техником. Их брак сопровождали крупные ссоры, измены со стороны артиста и зависимости. После расставания они пытались начать с чистого листа, но тяга музыканта к запрещенным веществам победила и привела его к смерти. 1 июня Ева отмечает свой 30-й день рождения. Скандалы после смерти бывшего мужа, уголовные дело и угрозы — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евы Карицкой Личная жизнь Евы Карицкой Смерть Паши Техника Скандалы с участием Евы Карицкой Конфликт Евы Карицкой с Критиной Лекси Ссора Евы Карицкой и Екатерины Мизулиной Еве Карицкой угрожают уголовным делом



Биография Евы Карицкой

Личная жизнь Евы Карицкой

Паша Техник и Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)



«Паша очень хороший человек. До 2016 года всё было замечательно, потом появились некие препараты. Почему я терплю? Потому что он прекрасный человек сам по себе. Да, вещества портят, искажают его реальность. Он ведёт себя неадекватно, может послать меня. Но я к этому привыкла, потому что и сама могу послать или отправить в рехаб. Другого выхода нет. Хочется человеку помочь, потому что я его люблю», — откровенничала жена рэпера.

Ева Карицкая с сыном Иваном (Фото: Телеграм @evakaritskaua)



«Обижался, что я ему стала мало уделять внимания и времени, хотя и так постоянно за ним бегала, как проклятая», — уточняла Карицкая.

Паша Техник с сыном Иваном (Фото: Телеграм @evakaritskaua)



Смерть Паши Техника

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала Карицкая в соцсетях и приложила фото с музыкантом.

Паша Техник и Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)



Скандалы с участием Евы Карицкой

Конфликт Евы Карицкой с Критиной Лекси

«Была бы я эскортницей или снималась бы в порно, наверное, меня бы это не смущало. Но я в диком шоке и диком стыде. Это мое личное. Отстаньте от меня уже», — подчеркнула бывшая жена артиста.

Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)



Ссора Евы Карицкой и Екатерины Мизулиной

«Скажите, пожалуйста, каким образом этот вопрос решился? Благодаря каким-то связям? Вам кто-то позвонил? Да? Поэтому давайте не будем на меня сейчас гнать», — объявила Ева, имея в виду дело Техника о пропаганде наркотиков, по которому артист отделался штрафом.

Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)



Еве Карицкой угрожают уголовным делом



«Сегодня ее вызвали в отделение и, по словам близких, с тех пор она не выходит на связь. Есть подозрения, что ее задержали. Также напомним: в Таиланде остается сын Паши Техника», — говорилось в публикации.

Паша Техник (Фото: Телеграм @evakaritskaua)



«Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала», — откровенничала Карицкая.

«Ребят, со мной все в порядке. Я улетела в Дубай. В полицейский участок я так и не поехала, потому что чувствовала подвох. А этой клинике, мягко говоря, будет худо. Будут проверять все их лицензии работу этой девушки Ангелины Б. Попозже выложу ее Инстаграм*, этой клиники… Чтобы вы знали, какой деятельностью они занимаются, что они не помогают людям, а убивают их», — рассказала Карицкая в своем блоге.