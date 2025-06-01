Запрещенные вещества и скандал с Мизулиной: как Ева Карицкая переживала смерть Паши Техника и почему ей угрожают уголовным делом?

Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

Россиянам Ева Карицкая, настоящее имя которой Карина Мельничук, стала известна после замужества с рэпером Пашей Техником. Их брак сопровождали крупные ссоры, измены со стороны артиста и зависимости. После расставания они пытались начать с чистого листа, но тяга музыканта к запрещенным веществам победила и привела его к смерти. 1 июня Ева отмечает свой 30-й день рождения. Скандалы после смерти бывшего мужа, уголовные дело и угрозы — в материале «Радио 1».



Биография Евы Карицкой

Будущая жена исполнителя хита «Передай» родилась в 1994 году на Украине. Когда Ева училась в начальной школе, отец оставил семью. Девочка осталась вдвоем с мамой, с течением времени отношения между родственницами испортились.

Со слов Карицкой, папа фактически не участвовал в ее жизни. Лишь когда девушка стала старше двадцати лет, он появился на горизонте и покаялся перед дочкой за свои прегрешения.

После окончания школы Ева решила поступать в Киевский национальный университет технологий и дизайна. Однако вуз она так и не окончила. Карицкая бросила учебу и поехала в Москву, поскольку встретила большую любовь.

Личная жизнь Евы Карицкой

С будущим супругом Ева впервые встретилась, когда ей было 18 лет. В 2012 году Павел Ивлев (Паша Техник) уже обрел популярность. Он старше своей возлюбленной на десять лет. Их роман начался с переписки в соцсетях.

Паша Техник и Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

Спустя некоторое время пара встретилась и больше не расставалась. Уже в 2013-м Карицкая и Техник начали жить вместе. Через год влюбленные расписались в ЗАГСе. Тогда на пышное торжество у рэпера и его невесты не было средств.

Со стороны союз Паши и Евы казался гармоничным, но потом девушка рассказала, что они вместе употребляли запрещенные препараты. Карицкая осознала, что наркотики причиняют ее организму непоправимый вред и смогла вернуться к трезвому образу жизни, но ее мужу это сделать не удавалось.

«Паша очень хороший человек. До 2016 года всё было замечательно, потом появились некие препараты. Почему я терплю? Потому что он прекрасный человек сам по себе. Да, вещества портят, искажают его реальность. Он ведёт себя неадекватно, может послать меня. Но я к этому привыкла, потому что и сама могу послать или отправить в рехаб. Другого выхода нет. Хочется человеку помочь, потому что я его люблю», — откровенничала жена рэпера.

В 2017-м Паша начал изменять возлюбленной и продолжал употреблять вещества. Карицкая отправляла супруга на лечение, но оно дало лишь временный эффект.

В 2019 году Ева родила сына Ивана. Своим поклонникам она рассказывала, что беременность проходила тяжело — у нее диагностировали сахарный диабет. К счастью, ребенок появился на свет здоровым.

Уже после смерти музыканта девушка призналась в беседе Ксенией Собчак, что муж ревновал ее к сыну. Ему было трудно осознать, что теперь на первом месте у нее малыш.

Ева Карицкая с сыном Иваном (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

«Обижался, что я ему стала мало уделять внимания и времени, хотя и так постоянно за ним бегала, как проклятая», — уточняла Карицкая.

Осенью 2021 года Ева выложила на своей странице в соцсети пост, в котором поблагодарила Техника за сына, но выразила сожаление, что потеряла девять лет жизни. Официально пара развелась в конце весны 2023-го. Спустя год мужчина пролечился от зависимостей, экс-супруги даже захотели опять пожениться и устроить настоящую свадьбу.

Однако у Паши случился очередной срыв. В феврале 2025 года Карицкая обвинила артиста в домашнем насилии. Она объявила, что Техник пытался пробраться в ее квартиру и прыснуть перцовым баллончиком ей в лицо.

Затем девушка завела свой Телеграм-канал, где нчала делиться с подписчиками деталями расставания и дальнейших взаимоотношений с Пашей Техником. Ева отметила, что в марте 2025 года она обратилась к юристам, которые готовы представлять ее интересы в суде по выплате алиментов на Ивана. В это же время рэпер уехал в Таиланд, откуда ему уже не суждено было вернуться живым.

Паша Техник с сыном Иваном (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

Смерть Паши Техника

О том, что музыканта ввели в искусственную кому в тайской больнице, стало известно 27 марта 2025 года. Причиной тяжелого состояния Техника стало серьезное отравление. Ева без раздумий поехала к Паше. Позже она рассказала, что ее бывшего мужа подключили к аппарату ИВЛ и состояние оценивается как тяжелое.

Каждый день девушка приходила в госпиталь и была рядом с артистом. Она также обвинила окружение Техника в том, что его привезли в «плохую» больницу, где ему ничем не помогали.

В начале апреля состояние рэпера ухудшилось, он пережил клиническую смерть, его удалось реанимировать. Однако 5 апреля 2025 года Ева заявила, что Паша умер в больнице. Причиной его смерти стал септический шок, разившийся на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала Карицкая в соцсетях и приложила фото с музыкантом.

В трагедии с бывшим мужем Ева обвинила 28-летнюю Кристину Лекси, с которой артист жил в Таиланде. Со слов Карицкой, ему стало плохо 24 марта, но девушка обратилась к медикам только через четыре дня.

7 апреля Карицкая вернулась в Москву и рассказала пятилетнему сыну о смерти отца. 11 апреля Пашу похоронили. Церемония прощания прошла в храме Петра и Павла в Лефортово.

Паша Техник и Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

Скандалы с участием Евы Карицкой

После похорон рэпера Ева ввязалась в череду скандалов, которые обсуждали все пользователи Сети.

Конфликт Евы Карицкой с Критиной Лекси

Экс-супруга Техника утверждала, что последняя возлюбленная артиста удалила все файлы из телефона исполнителя до того, как отдала его ей, а еще везде ее заблокировала. Кристина подтвердила этот факт, уточнив, что не желала, чтобы их с Пашей переписку увидела публика.

В середине апреля 2025 года Карицкая отметила, что ее откровенные фото выложили в Интернет. В своем обращении подписчикам она намекнула на Лекси.

«Была бы я эскортницей или снималась бы в порно, наверное, меня бы это не смущало. Но я в диком шоке и диком стыде. Это мое личное. Отстаньте от меня уже», — подчеркнула бывшая жена артиста.

Тогда последняя возлюбленная Паши резко ответила Еве, что она «сама продала свои снимки».

Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

Поимо прочего, Ева выразила мнение, что Лекси должна была взять на себя часть расходов по погребению Техника. Лекси вновь начала защищаться, попросив Карицкую «закрыть рот».

Ссора Евы Карицкой и Екатерины Мизулиной

Еще до смерти исполнителя хита «Передай» Карицкая написала о том, что обожает Россию и общается с Катей Гордон и Мизулиной. В ответ на это глава Лиги безопасного интернета выложила пост, в котором отрицала знакомство с экс-супругой рэпера. Затем Ева уточнила, что оговорилась и обращалась лишь к Гордон.

Карицкая решила, что реакция Екатерины Мизулиной отвлекает внимание от сути.

«Скажите, пожалуйста, каким образом этот вопрос решился? Благодаря каким-то связям? Вам кто-то позвонил? Да? Поэтому давайте не будем на меня сейчас гнать», — объявила Ева, имея в виду дело Техника о пропаганде наркотиков, по которому артист отделался штрафом.

Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

Потом Карицкая извинилась перед общественницей, подчеркнув, что испытывала стресс из-за похорон Паши Техника. Она заметила, что речи о взятках быть не может, и у нее нет желания продолжать конфликт. Мизулина приняла извинения и пожелала Еве сил пережить боль утраты.

Еве Карицкой угрожают уголовным делом

Во второй половине апреля 2025 года Карицкая вместе с ребенком улетела в Таиланд. Подписчикам она объяснила, почему выбрала страну, где умер музыкант. Девушка сообщила, что хотела полететь в Испанию, но от идеи пришлось отказаться, поскольку оформление шенгенской визы заняло бы месяц. В Турцию она ехать не желала, так как у нее там нет знакомых.

25 мая выяснилось, что на Карицкую завели уголовное дело. На следующий день проект «Выжившие» сообщил, что Ева перестала выходить на связь.

«Сегодня ее вызвали в отделение и, по словам близких, с тех пор она не выходит на связь. Есть подозрения, что ее задержали. Также напомним: в Таиланде остается сын Паши Техника», — говорилось в публикации.

Инициатором иска стала клиника, которая может быть причастна к гибели Паши. Со слов Евы, медики назначили Технику терапию, которая привела его к смерти. Потом, не желая иметь «труп на руках», врачи заставили артиста прийти в себя с помощью смеси адреналина и еще одного вещества.

Рэпер смог дойти до скорой «на своих ногах», однако это не было показателем улучшения самочувствия, уверяла вдова музыканта.

Паша Техник (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

«Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала», — откровенничала Карицкая.

Со слов бывшей жены рэпера, в ее адрес поступали угрозы от человека, который «очень сильно боится некоторых моментов».

Личность своих оппонентов Ева не раскрывала, но часто намекала. Так, она отмечала, что человек, инициировавший уголовный процесс — ее знакомый. Затем Карицкая выложила голосовое сообщение, в котором неизвестная девушка откровенно рассказывала о последних днях артиста.

Незнакомка подтвердила слова Евы и подчеркивала, что помогла некому Борису «не иметь трупа на руках».

Карицкая не испугалась угроз уголовным делом. Она предупредила, что обратилась за помощью к юристам и при первой необходимости готова нанять адвоката. И вот, события начали развиваться стремительнее — появились сообщения о том, что девушку задержали.

Спустя некоторое время бывшая жена Техника вышла на связь и заявила, что адвокат ей пока что не пригодился — она пошла немного другим путем.

«Ребят, со мной все в порядке. Я улетела в Дубай. В полицейский участок я так и не поехала, потому что чувствовала подвох. А этой клинике, мягко говоря, будет худо. Будут проверять все их лицензии работу этой девушки Ангелины Б. Попозже выложу ее Инстаграм*, этой клиники… Чтобы вы знали, какой деятельностью они занимаются, что они не помогают людям, а убивают их», — рассказала Карицкая в своем блоге.

*Деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ

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Ольга Енгалычева

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