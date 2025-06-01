Запрещенные вещества и скандал с Мизулиной: как Ева Карицкая переживала смерть Паши Техника и почему ей угрожают уголовным делом?
Россиянам Ева Карицкая, настоящее имя которой Карина Мельничук, стала известна после замужества с рэпером Пашей Техником. Их брак сопровождали крупные ссоры, измены со стороны артиста и зависимости. После расставания они пытались начать с чистого листа, но тяга музыканта к запрещенным веществам победила и привела его к смерти. 1 июня Ева отмечает свой 30-й день рождения. Скандалы после смерти бывшего мужа, уголовные дело и угрозы — в материале «Радио 1».
Биография Евы КарицкойБудущая жена исполнителя хита «Передай» родилась в 1994 году на Украине. Когда Ева училась в начальной школе, отец оставил семью. Девочка осталась вдвоем с мамой, с течением времени отношения между родственницами испортились.
Со слов Карицкой, папа фактически не участвовал в ее жизни. Лишь когда девушка стала старше двадцати лет, он появился на горизонте и покаялся перед дочкой за свои прегрешения.
После окончания школы Ева решила поступать в Киевский национальный университет технологий и дизайна. Однако вуз она так и не окончила. Карицкая бросила учебу и поехала в Москву, поскольку встретила большую любовь.
Личная жизнь Евы КарицкойС будущим супругом Ева впервые встретилась, когда ей было 18 лет. В 2012 году Павел Ивлев (Паша Техник) уже обрел популярность. Он старше своей возлюбленной на десять лет. Их роман начался с переписки в соцсетях.
Спустя некоторое время пара встретилась и больше не расставалась. Уже в 2013-м Карицкая и Техник начали жить вместе. Через год влюбленные расписались в ЗАГСе. Тогда на пышное торжество у рэпера и его невесты не было средств.
Со стороны союз Паши и Евы казался гармоничным, но потом девушка рассказала, что они вместе употребляли запрещенные препараты. Карицкая осознала, что наркотики причиняют ее организму непоправимый вред и смогла вернуться к трезвому образу жизни, но ее мужу это сделать не удавалось.
«Паша очень хороший человек. До 2016 года всё было замечательно, потом появились некие препараты. Почему я терплю? Потому что он прекрасный человек сам по себе. Да, вещества портят, искажают его реальность. Он ведёт себя неадекватно, может послать меня. Но я к этому привыкла, потому что и сама могу послать или отправить в рехаб. Другого выхода нет. Хочется человеку помочь, потому что я его люблю», — откровенничала жена рэпера.
В 2017-м Паша начал изменять возлюбленной и продолжал употреблять вещества. Карицкая отправляла супруга на лечение, но оно дало лишь временный эффект.
В 2019 году Ева родила сына Ивана. Своим поклонникам она рассказывала, что беременность проходила тяжело — у нее диагностировали сахарный диабет. К счастью, ребенок появился на свет здоровым.
Уже после смерти музыканта девушка призналась в беседе Ксенией Собчак, что муж ревновал ее к сыну. Ему было трудно осознать, что теперь на первом месте у нее малыш.
«Обижался, что я ему стала мало уделять внимания и времени, хотя и так постоянно за ним бегала, как проклятая», — уточняла Карицкая.
Осенью 2021 года Ева выложила на своей странице в соцсети пост, в котором поблагодарила Техника за сына, но выразила сожаление, что потеряла девять лет жизни. Официально пара развелась в конце весны 2023-го. Спустя год мужчина пролечился от зависимостей, экс-супруги даже захотели опять пожениться и устроить настоящую свадьбу.
Однако у Паши случился очередной срыв. В феврале 2025 года Карицкая обвинила артиста в домашнем насилии. Она объявила, что Техник пытался пробраться в ее квартиру и прыснуть перцовым баллончиком ей в лицо.
Затем девушка завела свой Телеграм-канал, где нчала делиться с подписчиками деталями расставания и дальнейших взаимоотношений с Пашей Техником. Ева отметила, что в марте 2025 года она обратилась к юристам, которые готовы представлять ее интересы в суде по выплате алиментов на Ивана. В это же время рэпер уехал в Таиланд, откуда ему уже не суждено было вернуться живым.
Смерть Паши ТехникаО том, что музыканта ввели в искусственную кому в тайской больнице, стало известно 27 марта 2025 года. Причиной тяжелого состояния Техника стало серьезное отравление. Ева без раздумий поехала к Паше. Позже она рассказала, что ее бывшего мужа подключили к аппарату ИВЛ и состояние оценивается как тяжелое.
Каждый день девушка приходила в госпиталь и была рядом с артистом. Она также обвинила окружение Техника в том, что его привезли в «плохую» больницу, где ему ничем не помогали.
В начале апреля состояние рэпера ухудшилось, он пережил клиническую смерть, его удалось реанимировать. Однако 5 апреля 2025 года Ева заявила, что Паша умер в больнице. Причиной его смерти стал септический шок, разившийся на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.
«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала Карицкая в соцсетях и приложила фото с музыкантом.
В трагедии с бывшим мужем Ева обвинила 28-летнюю Кристину Лекси, с которой артист жил в Таиланде. Со слов Карицкой, ему стало плохо 24 марта, но девушка обратилась к медикам только через четыре дня.
7 апреля Карицкая вернулась в Москву и рассказала пятилетнему сыну о смерти отца. 11 апреля Пашу похоронили. Церемония прощания прошла в храме Петра и Павла в Лефортово.
Скандалы с участием Евы КарицкойПосле похорон рэпера Ева ввязалась в череду скандалов, которые обсуждали все пользователи Сети.
Конфликт Евы Карицкой с Критиной ЛексиЭкс-супруга Техника утверждала, что последняя возлюбленная артиста удалила все файлы из телефона исполнителя до того, как отдала его ей, а еще везде ее заблокировала. Кристина подтвердила этот факт, уточнив, что не желала, чтобы их с Пашей переписку увидела публика.
В середине апреля 2025 года Карицкая отметила, что ее откровенные фото выложили в Интернет. В своем обращении подписчикам она намекнула на Лекси.
«Была бы я эскортницей или снималась бы в порно, наверное, меня бы это не смущало. Но я в диком шоке и диком стыде. Это мое личное. Отстаньте от меня уже», — подчеркнула бывшая жена артиста.
Тогда последняя возлюбленная Паши резко ответила Еве, что она «сама продала свои снимки».
Поимо прочего, Ева выразила мнение, что Лекси должна была взять на себя часть расходов по погребению Техника. Лекси вновь начала защищаться, попросив Карицкую «закрыть рот».
Ссора Евы Карицкой и Екатерины МизулинойЕще до смерти исполнителя хита «Передай» Карицкая написала о том, что обожает Россию и общается с Катей Гордон и Мизулиной. В ответ на это глава Лиги безопасного интернета выложила пост, в котором отрицала знакомство с экс-супругой рэпера. Затем Ева уточнила, что оговорилась и обращалась лишь к Гордон.
Карицкая решила, что реакция Екатерины Мизулиной отвлекает внимание от сути.
«Скажите, пожалуйста, каким образом этот вопрос решился? Благодаря каким-то связям? Вам кто-то позвонил? Да? Поэтому давайте не будем на меня сейчас гнать», — объявила Ева, имея в виду дело Техника о пропаганде наркотиков, по которому артист отделался штрафом.
Потом Карицкая извинилась перед общественницей, подчеркнув, что испытывала стресс из-за похорон Паши Техника. Она заметила, что речи о взятках быть не может, и у нее нет желания продолжать конфликт. Мизулина приняла извинения и пожелала Еве сил пережить боль утраты.
Еве Карицкой угрожают уголовным деломВо второй половине апреля 2025 года Карицкая вместе с ребенком улетела в Таиланд. Подписчикам она объяснила, почему выбрала страну, где умер музыкант. Девушка сообщила, что хотела полететь в Испанию, но от идеи пришлось отказаться, поскольку оформление шенгенской визы заняло бы месяц. В Турцию она ехать не желала, так как у нее там нет знакомых.
25 мая выяснилось, что на Карицкую завели уголовное дело. На следующий день проект «Выжившие» сообщил, что Ева перестала выходить на связь.
«Сегодня ее вызвали в отделение и, по словам близких, с тех пор она не выходит на связь. Есть подозрения, что ее задержали. Также напомним: в Таиланде остается сын Паши Техника», — говорилось в публикации.
Инициатором иска стала клиника, которая может быть причастна к гибели Паши. Со слов Евы, медики назначили Технику терапию, которая привела его к смерти. Потом, не желая иметь «труп на руках», врачи заставили артиста прийти в себя с помощью смеси адреналина и еще одного вещества.
Рэпер смог дойти до скорой «на своих ногах», однако это не было показателем улучшения самочувствия, уверяла вдова музыканта.
«Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала», — откровенничала Карицкая.
Со слов бывшей жены рэпера, в ее адрес поступали угрозы от человека, который «очень сильно боится некоторых моментов».
Личность своих оппонентов Ева не раскрывала, но часто намекала. Так, она отмечала, что человек, инициировавший уголовный процесс — ее знакомый. Затем Карицкая выложила голосовое сообщение, в котором неизвестная девушка откровенно рассказывала о последних днях артиста.
Незнакомка подтвердила слова Евы и подчеркивала, что помогла некому Борису «не иметь трупа на руках».
Карицкая не испугалась угроз уголовным делом. Она предупредила, что обратилась за помощью к юристам и при первой необходимости готова нанять адвоката. И вот, события начали развиваться стремительнее — появились сообщения о том, что девушку задержали.
Спустя некоторое время бывшая жена Техника вышла на связь и заявила, что адвокат ей пока что не пригодился — она пошла немного другим путем.
«Ребят, со мной все в порядке. Я улетела в Дубай. В полицейский участок я так и не поехала, потому что чувствовала подвох. А этой клинике, мягко говоря, будет худо. Будут проверять все их лицензии работу этой девушки Ангелины Б. Попозже выложу ее Инстаграм*, этой клиники… Чтобы вы знали, какой деятельностью они занимаются, что они не помогают людям, а убивают их», — рассказала Карицкая в своем блоге.
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