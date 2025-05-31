31 мая 2025, 15:59

Владимир Кузьмин (Фото: Instagram* @v.kuzmin_official)

Сегодня, 31 мая, российский певец Владимир Кузьмин отмечает свой 70-летний юбилей. За свою жизнь артист не только создал множество полюбившихся зрителю произведений, но и вёл насыщенную личную жизнь. Он был женат четыре раза и имел множество романов, в том числе с Аллой Пугачёвой. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Самородок из военной семьи На пути к славе Личная жизнь Трагедия с детьми артиста



Самородок из военной семьи

Владимир Кузьмин (Фото: Instagram* @v.kuzmin_official)



На пути к славе

Владимир Кузьмин (Фото: Instagram* @v.kuzmin_official)



Личная жизнь

Владимир Кузьмин и Алла Пугачева (Фото: Instagram* @v.kuzmin_official)



«Мы были молодые, такие классные. Кайфовали от жизни, от творчества, от того, что делаем. У нас получился прекрасный дуэт. Наши отношения с Аллой Пугачевой продлились почти восемь лет. Мы очень много друг другу дали как творчески, так и вообще по жизни», — цитирует артиста издание NEWS.ru.



Владимир Кузьмин, Екатерина Трофимова, Софья Кузьмина, Марта Мильцина, Николь Муинго (Фото: Instagram* @v.kuzmin_official)



Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова (Фото: Instagram* @v.kuzmin_official)



Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей

Трагедия с детьми артиста