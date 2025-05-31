Четыре официальных брака, романы с Пугачевой и Сотниковой и трагическая гибель двоих детей: Владимиру Кузьмину — 70 лет
Сегодня, 31 мая, российский певец Владимир Кузьмин отмечает свой 70-летний юбилей. За свою жизнь артист не только создал множество полюбившихся зрителю произведений, но и вёл насыщенную личную жизнь. Он был женат четыре раза и имел множество романов, в том числе с Аллой Пугачёвой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Самородок из военной семьи
Владимир Кузьмин появился на свет 31 мая 1955 года в городе Москве. Его родителями стали военнослужащий морской пехоты Борис Григорьевич и преподаватель иностранных языков Наталья Ивановна.
В детстве, в связи с частыми переводами отца, Владимир успел пожить в Белоруссии, Прибалтике и Мурманской области. Маленький Володя рос весьма любознательным ребенком, и особенно его интересовала музыка. Он рано освоил гитару, причем первыми учителями были солдаты срочной службы в казармах, где работал его отец.
После Кузьмин начал заниматься в музыкальной школе по классу скрипки и уже в первом классе пытался написать свою первую композицию. В двенадцатилетнем возрасте юноша создал свою музыкальную группу, с которой он выступал на школьных праздниках и в местном Доме офицеров. В основе их репертуара были песни Кузьмина, а также композиции известных зарубежных рок-групп, таких как The Beatles, Jimi Hendrix и Led Zeppelin.
После завершения школьного образования Кузьмин решил переехать в столицу. В 1972 году он стал студентом Московского института инженеров транспорта, но не захотел заканчивать обучение, покинув вуз после второго курса.
Поняв, что музыка — это его призвание, Кузьмин поступил в Днепропетровское музыкальное училище имени М. Глинки, где освоил игру на духовых инструментах — флейте и саксофоне. В 1983 году он успешно окончил учёбу и начал свой путь к вершинам музыкального искусства.
На пути к славе
Свой творческий путь Владимир Кузьмин начал с работы в столичных самодеятельных ансамблях «Надежда» и «Самоцветы». В конце 1970-х годов Кузьмин совместно с Александром Барыкиным, с которым они ранее выступали в составе группы «Самоцветы», основал группу «Карнавал». Этот коллектив быстро завоевал популярность среди любителей рок-музыки в СССР. Однако внутри группы возникли разногласия, и Кузьмин был вынужден покинуть её в 1982 году.
В то же время Кузьмин создал свою рок-группу «Динамик». Со временем она превратилась в команду, которая сопровождала выступления Владимира Кузьмина. Артист также начал работать с Аллой Пугачёвой. Они гастролировали по всему СССР и участвовали в зарубежных фестивалях. Их главным хитом стала песня «Две звезды».
В 1989 году артист на пике своей популярности уезжал работать в американский штат Калифорния, где вместе с местными музыкантами выступал в ночных клубах и записал два англоязычных альбома: Dirty Sounds и Crazy About Rock-n-Roll.
В конце 1992 года Кузьмин вновь оказался в России и начал формировать новую команду, поскольку большинство участников предыдущего состава предпочли остаться в Соединённых Штатах. По возвращению на родину у артиста вышли песни «Сибирские морозы», «Эй, красотка!», «Пять минут от дома твоего», «Небесное притяжение», и с тех пор Владимир Кузьмин плотно закрепился в числе наиболее любимых музыкантов России.
Артист и сегодня не прекращает создавать новые композиции и выступать на сцене. За свою творческую деятельность он выпустил около сорока альбомов.
Личная жизнь
Первой женой Владимира Кузьмина была поэтесса Татьяна Артемьева. Пара была вместе с 1977 по 1985 год. Союз 19-летних талантливых людей строился не только на взаимной симпатии, но и на совместной работе. Кузьмин многие стихи своей супруги превратил в песни. Известные многим «Моя любовь», «Когда меня ты позовёшь», «Золотая карусель» — это плоды их совместного творчества. В этом браке у артиста родились трое детей: дочери Елизавета и Соня и сын Степан.
Успешный музыкант всегда заглядывался на хорошеньких девушек. От измен супруге не останавливало и наличие детей. В 1986 году у артиста родилась внебрачная дочка Марта от модели Ирины Мильциной, а годом позже — Николь от Татьяны Муинго, бывшей поклонницы Кузьмина. В том же 1986 году началось тесное сотрудничество музыканта с Аллой Пугачевой. Деловые отношения быстро переросли в роман.
«Мы были молодые, такие классные. Кайфовали от жизни, от творчества, от того, что делаем. У нас получился прекрасный дуэт. Наши отношения с Аллой Пугачевой продлились почти восемь лет. Мы очень много друг другу дали как творчески, так и вообще по жизни», — цитирует артиста издание NEWS.ru.
После расставания с Пугачевой Владимир Кузьмин женился на американской фотомодели Келли Керзон, с которой прожил около года. Пара познакомилась во время работы артиста в Америке, а когда пришло время возвращаться, девушка согласилась поехать с любимым к нему на родину, однако лихие 90-е пришлись ей не по душе, и она поспешила вернуться в Штаты. На этом отношения пары были закончены.
В 1993 году артист на «Рождественских встречах» познакомился с актрисой Верой Сотниковой. Их роман длился семь лет. Вера Сотникова проявляла к музыканту почти материнскую заботу: она полностью взяла на себя все бытовые вопросы, подружилась с его детьми, снимала клипы на песни Владимира и даже сама в них снималась.
В 2000 году Вера почувствовала, что её чувства к партнёру остыли. Она больше не получала от него той поддержки и внимания, которые были ей необходимы, и решила положить конец их отношениям.
Кузьмин в третий раз связал себя узами брака с Екатериной Трофимовой, которая младше его на четверть века. Пара познакомилась на пляже в Анапе. Екатерине тогда едва исполнилось 18, но это не помешало построить долгосрочные отношения. Их союз продлился 17 лет, после чего они решили расстаться.
Однако в 2019 году они вновь сошлись, официально узаконив свои отношения, а в 2020-м обвенчались. По словам Трофимовой, супруги стали по-настоящему узнавать друг друга только спустя 20 лет.
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Трагедия с детьми артиста
В 2002 году в семье Владимира Кузьмина случилось горе — его 25-летнюю дочку Лизу убили в собственной квартире в Москве. Ее обнаружили привязанной к кровати с 16 ножевыми ранениями и перерезанным горлом. Позже выяснилось, что Елизавета стала жертвой своего молодого человека.
В 2009 году — новый удар: не стало Степана, единственного родного сына Кузьмина. В день трагедии, во время пожара, 24-летний Степан пытался спастись, перелезая с 18-го этажа на соседний балкон. Но он не смог удержаться и упал, получив смертельные травмы.