«Заработки у меня сейчас такие»: пошлые выходки, песни с бранью и скандал с Мизулиной. Откровения королевы хайпа Инстасамки
Путь от неизвестной школьницы до главной возмутительницы спокойствия российского шоу-бизнеса она проделала стремительно. Блогер, певица и автор книг с эпатажным псевдонимом Инстасамка собрала вокруг себя армию хейтеров, но именно на волне скандалов построила успешный бизнес. Как дерзкая авантюристка превратила хайп в стабильный доход и что скрывается за образом королевы провокаций, читайте в материале «Радио 1».
Вирусный успех и кухонные танцыДарья Зотеева родом из Тобольска, родилась 11 мая 2000 года и свой возраст не скрывает. Родители будущей звезды занимались бизнесом. Спустя несколько лет семья перебралась в подмосковный Чехов, где Даша и младшая сестра эпатажницы Рита росли в атмосфере достатка и родительской заботы. Однако в 2010 году отец ушёл из семьи — этот эпизод биографии стал для Инстасамки тяжелейшим потрясением. Вскоре мама с дочерями перебралась в Москву. Этот этап жизни Даша вспоминает без тёплых чувств. Отношения с новыми одноклассниками не заладились: Зотеева регулярно сталкивалась с травлей. В одном из интервью тиктокер рассказала о затяжном конфликте со старшеклассником, который носил характер односторонней агрессии. Пережитый абьюз закалил королеву хайпа — именно тогда Дарья поняла, что мягкость не поможет, и начала жёстко отвечать обидчикам. Школьные проблемы Даши не ограничивались конфликтами с одноклассниками, учёба хулиганку тоже не вдохновляла.
Хорошим поведением школьница не отличалась, оценки оставляли желать лучшего, а прогулы стали привычным делом. После девятого класса Зотеева поступила в колледж, но мысль потратить годы на скучные занятия, а затем до пенсии работать по специальности, вызывала у студентки лишь отторжение. Инстасамка не раз говорила, что никогда не представляла себя офисным клерком или продавщицей. Девушку тянуло к творчеству, а главной мечтой было стать певицей с громкой биографией. В 2016 году Дарья решила стать финансово независимой от мамы и завела блог. Блогерша быстро поняла, что на этом можно зарабатывать.
Поначалу, как и многие новички, Зотеева просто делилась подробностями своей жизни, но число подписчиков росло очень медленно. Тогда юная особа сделала ставку на то, что всегда безотказно работает: начала подогревать интерес аудитории через провокации и негативные эмоции. Под никнеймом «Президентша» она включилась в обсуждение острых тем. Первый громкий успех — видео о трагедии в Кемерово. Дальше — скетчи о жизни, дуэты с креаторами и, конечно, песни будущей Инстасамки. Видео с кухонными танцами Даши массово расходились по сети. Несложный, но очень живой контент сработал безотказно.
Скандалы, миллионы и телевизионный провалВскоре Зотеева сменила псевдоним на Instasamka и примерила образ скандальной, вызывающей особы, в лексиконе которой плотно поселился мат. Фирменный стиль вирусной персоны дополнили длинные ногти, татуировки и характерный жест, имитирующий оральный секс. Аккаунт стал приносить владелице неплохой доход. Девушка съехала от мамы и сама начала помогать родительнице материально. Скандальная интернет-знаменитость оказалась хорошей дочерью: с самого начала карьеры она заботится о родительнице, и та не может пожаловаться на недостаток поддержки. Сначала мать Дарьи открыла интернет-магазин, а в 2019 году занялась гостиничным бизнесом. Творческий путь Instasamki начался задолго до её пластических операций, однако изменения во внешности заметно подогрели интерес к блогерше.
Помимо основного блога Дарья Зотеева ведёт Telegram-канал и записывает ролики для TikTok, которые стабильно собирают миллионные просмотры. Кроме того, медийная личность серьёзно занялась музыкой: первые треки вышли в 2019 году, получили массу положительных отзывов, и вскоре девушка выпустила дебютный альбом «Born to flex». С каждым днём Зотеева становилась всё популярнее. Пользователи начали активно интересоваться биографией Дарьи, параметрами внешности и подробностями личной жизни. Сама девушка, в свою очередь, делала всё, чтобы подогреть ажиотаж: стала желанной гостьей YouTube-шоу, привлекла крупных рекламодателей и даже попробовала заниматься благотворительностью — съездила в детский дом и посетила приют для животных. Однако в искренность поступков леди-провокаций поверили немногие, ведь настоящей движущей силой Инстасамки всегда был хайп: она инсценировала аварии, ограбление в собственной квартире и без стеснения оскорбляла других.
Не обошлось в биографии Инстасамки и без телевидения. В 2020 году Дарья попробовала себя в роли ведущей — её пригласили в проект Валерия Комиссарова «Битва престолов». Соведущими Зотеевой стали Настасья Самбурская и голограмма Людмилы Гурченко, созданная при помощи искусственного интеллекта. В основе проекта лежит реалити-шоу, где 22 участника под присмотром 300 камер сражаются за главный приз. В баталиях соревнуются две команды, в одной из которых правят бал сказочная монархия, а в другой — демократия. Однако Инстасамка продержалась в проекте недолго — Дарью уволили спустя несколько съёмочных дней.
Причина всё та же: скандальная репутация блогерши. Позже в шоу Насти Ивлеевой Дарья откровенно заявила, что согласилась участвовать только из-за денег. В итоге Валерий Комиссаров решил отстранить Зотееву от проекта, чтобы обезопасить шоу от скандалов, связанных с эпатажным образом и личной историей певицы (включая разбирательства с Лигой безопасного интернета и конфликты в соцсетях). Сам Комиссаров назвал это решение «информационной гигиеной».
«Я устал от того, что приходится постоянно оправдываться и комментировать её поведение вместо того, чтобы заниматься проектом», — заявил Валерий Комиссаров в интервью «Собеседнику».
Главные цитаты и факты из жизни ИнстасамкиВ одном из интервью на YouTube-канале Инстасамка откровенно высказалась о своих доходах:
«Я зарабатываю больше 500 тысяч долларов в месяц. Заработки у меня сейчас такие — любой 19-летней девушке крышу бы снесло».И потому Зотеева совсем не понимает, за что её поливают грязью другие знаменитости. Даша не устаёт повторять: Инстасамка — это всего лишь бизнес-проект, и по нему нельзя судить о самом человеке. Кто же она на самом деле — загадка. Настоящая биография тиктокерши и обычные жизненные фото покрыты мраком. Как признаётся сама артистка: соцсеть — это лишь витрина, а всё, что остаётся за кадром, скрыто от посторонних глаз. В октябре 2020 года Дарья Зотеева выпустила книгу «Хайп в Instagram*: разговор по фактам». Это не просто биография Инстасамки с фото «до» и «после» операций, которые так мечтали увидеть поклонники и завистники. В книге девушка рассказала о своей жизни и трудностях, которые приходилось преодолевать, а также жёстко обозначила свою позицию по поводу денег и тех, кто их транжирит.
«Я не понимаю людей, я считаю их дебилами — тех, кто проматывает деньги. Сегодня они есть, а завтра? У меня-то они будут завтра, ибо я вкалываю как папа Карло, не сижу ровно, я пахарь. А у тебя они будут? Или ты веришь, что бабки — это как бы навсегда? Раз есть сегодня, значит, обязательно будут завтра? Нет, это иллюзия. Завтра ты можешь остаться с голой задницей», — поделилась мыслями Даша.Несмотря на шквал критики, контент-мейкер продолжает подогревать интерес к своей персоне. Она много гастролирует по России вместе с молодым человеком Олегом Moneyken (Kenfckyou), записывает видео для соцсетей и периодически эпатирует публику скандальными выходками. Олег — не просто пункт в биографии Инстасамки. Молодой человек посвятил возлюбленной песню и сделал предложение руки и сердца. Биография Олега тоже не обошлась без скандалов. Бывший футболист в США вынужден был вернуться в Россию из-за проблем с законом, о которых предпочитает не распространяться.
После возвращения Moneyken публиковал короткие видео в соцсетях, но популярность к нему пришла только после начала отношений с Дарьей. Творческий путь парня начался ещё до встречи с ней, но всесоюзную известность спортсмену принесли именно совместные ролики «Манекен + Инстасамка». В 2020 году в интервью YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?» Олег заявил, что они с Дарьей давно узаконили отношения, хотя и без пышной свадьбы. Инстасамка не афишировала эту деталь своей биографии, но регулярно называла Олега мужем.
В начале 2022 года появилась новость: Еропкин сделал Даше предложение в Париже. Пара даже украсила обложку журнала в свадебных нарядах и дала развёрнутое интервью. Даша и Олег на этот счёт хранят молчание, но фанаты уже гадают, какую фамилию возьмёт Инстасамка в случае свадьбы. Однажды Дарья Зотеева выложила в сеть фотографии, на которых она была запечатлена ещё до всех хирургических вмешательств. Подписчики оценили естественность и свежесть образа, но сама эпатажная блогерша призналась, что на эти фото «без слёз не взглянешь». Судя по жизнеописанию Инстасамки, пик известности провокационной звезды соцсетей пришёлся как раз после увеличения груди и прочих хирургических экспериментов — именно эти изменения внешности превратили девушку в ту звезду, которую мы знаем сегодня.
По сообщениям СМИ, в 2023 году между Екатериной Мизулиной и Дарьей Зотеевой возник конфликт. Глава «Лиги безопасного интернета» выступала с критикой в адрес творчества певицы. В конце мая 2023 года состоялась личная встреча директора «ЛБИ» с блогершей. Екатерина Мизулина провела беседу с известной в молодёжной среде интернет-звездой. Фотографии с этой встречи Инстасамка опубликовала в своих социальных сетях 29 мая 2023 года. При этом общественный деятель заявила, что публикация была произведена без её согласия, так как изначально существовала устная договорённость о неразглашении факта и деталей встречи. Однако стало известно, что скандальная блогерша пообещала убрать из песен упоминания наркотиков, нецензурную лексику и сцены разврата.
«Мы приезжаем, разговариваем. Нам показывают, какие к нам есть претензии. Там были распечатанные песни мои и какие-то там были подчёркнутые строчки. Мы сейчас намерены старое всё творчество подчистить, и, пожалуйста, мы хотим делать дальше свои дела», — описала блогерша встречу в интервью Ксении Собчак.